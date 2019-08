CorSport | L’Inter risponde allo sgarbo della Juve su Lukaku | adesso vuole Dybala

CorSport : L’Inter si affida all’agente di Cavani per portare il Matador a Milano : Lukaku sembra allontanarsi e l’Inter muove la diplomazia per sbloccare il piano B. Che sarebbe Edinson Cavani. Il club nerazzurro si è affidato all’agente del calciatore, Simonian, che deve provare a convincere il Psg. Il Corriere dello Sport parla di operazione difficile ma non impossibile: “E, se prima si trattava soltanto di cautela, ora tutto lascia credere che l’uruguayano possa diventare il grande rinforzo in attacco per ...

CorSport : La Juve supera l’Inter per Lukaku e mette Dybala sul mercato : Una giornata storica quella di ieri, scrive il Corriere dello Sport. La Juventus ha praticamente scaricato Dybala dopo quattro anni d’amore e sorpassato l’Inter nella trattativa per Lukaku. Il club bianconero ha fatto sapere a La Joya di averlo messo sul mercato a vantaggio dello United. L’operazione che si muove sull’asse Torino-Manchester potrà saltare solo se l’argentino si rifiuterà di trasferirsi oltre Manica, ...

CorSport : Lo sgarbo della Juve all’Inter per Lukaku. Decide Dybala : La Juventus ha intensificato i contatti con lo United per soffiare Lukaku all’Inter e i nerazzurri sono preoccupati. Non poco, scrive il Corriere dello Sport. Giovedì Paratici ha incontrato l’agente del calciatore, Pastorello, e ha messo su un’operazione che si basa sullo scambio con Dybala. E’ l’argentino che ha il pallino tra le mani: se accetterà di cambiare maglia, allora la Juve passerà in vantaggio ...

CorSport : L’Inter pensa a Cavani come alternativa a Lukaku : Lukaku resta la prima opzione delL’Inter per l’attacco, ma se il club non riuscisse ad acquistare il belga, sarebbe pronto già un piano B: Edinson Cavani. Per Marotta è lui il primo della lista delle alternative possibili, scrive il Corriere dello Sport. La chiave della trattativa è la cifra da versare al Psg, alle prese con il caso Neymar. L’uruguaiano potrebbe liberarsi a costo zero o per una somma bassa: il suo contratto con il club francese ...

CorSport : “Icardi apre al Napoli - l’Inter gradisce” : Mauro preferisce la Juve, ma… La notizia la dà il Corriere dello Sport. Mauro Icardi apre la Napoli. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis – che ha chiuso a qualsiasi tipo d’asta per James Rodriguez: o prestito o niente – hanno ovviamente aperto al piano B cui ha alluso lo stesso presidente del Napoli, ossia l’attaccante da 30 gol. E ovviamente ce n’è soltanto uno: Mauro Icardi. Scrive il CorSport: La ...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

CorSport : Insigne e Lozano nella terra di mezzo. Per Lorenzo si fa avanti l’Inter : A fine luglio Hirving Lozano compirà 24 anni, quattro in meno di Insigne. E con Insigne si trova, scrive il Corriere dello Sport, in una terra di mezzo. Entrambi nel Napoli sarebbero troppi. E’ difficile combinarli e lo sarebbe ancora di più se, come sembra, arrivasse James Rodriguez: e dunque, quel che accadrà, lo deciderà il destino o anche quel gigante del mercato che si chiama Mino Raiola, ma guarda un po’ il manager di ...

CorSport : L’Inter su Insigne. Il Napoli chiede 70 milioni : Sul Corriere dello Sport emergono dubbi sulla permanenza di Insigne nel Napoli. Lorenzo al momento è in vacanza negli Stati Uniti. Il quotidiano sportivo scrive di una trattativa in corso con l’Inter. Il club guidato da Conte lo avrebbe chiesto a De Laurentiis ma il presidente avrebbe fissato il prezzo di 70 milioni, giudicato eccessivo dalL’Inter. In un primo momento si pensava ad uno scambio con Icardi, ma l’affare è sfumato. Non è ...