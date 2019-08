Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in spiaggia a Ibizia | la foto scatena la furia dei fan

Da Jessica di Temptation Island a Cecilia Rodriguez : tutte pazze per il vestito Shop Low Cost : Marca e prezzo del vestito indossato da Jessica all’ultima puntata di Temptation Island Jessica Battistello è tornata a Temptation Island – per la puntata “un mese dopo” in onda su Canale 5 martedì 30 luglio- con un abito che non è passato inosservato. L’ex fidanzata di Andrea ha sfoggiato un mini dress di raso color […] L'articolo Da Jessica di Temptation Island a Cecilia Rodriguez: tutte pazze per il vestito ...

“Sì - è proprio lei!”. I fan beccano Cecilia Rodriguez ‘così’ e riprendono tutto : È una Cecilia Rodriguez a dir poco scatenata quella che è finita dritta dritta su Instagram. Ma stavolta non è stata lei a pubblicare la foto, ma qualche fan con la mania, o la passione che dir si voglia, di fare il paparazzo. Ed ecco che i suoi balletti hard e le sue pose sensuali sono finite subito su internet, diventando virali in pochissimo tempo. Eppure la bella showgirl lo dovrebbe sapere: nel mondo del web non si può mai stare ...

Cecilia Rodriguez - balli sexy in barca con Moser e Damante : Aperitivi al tramonto, risate sotto il sole, tuffi spericolati e balli sfrenati: per Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Andrea Damante in vacanza insieme non c’è certo tempo per la noia. In barca ad Ibiza insieme ad alcuni amici si divertono come matti, e improvvisano una coreografia sexy per la gioia dei follower. Cecilia in bikini sfoggia curve paradisiache. Lei lo sa bene e si muove sinuosa davanti all’obiettivo. Si presta a pose ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - passione hot in piscina a Capri : Per il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez durante l?edizione 2017 del Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta tv l?allora compagno Francesco Monte. Finito il reality in pochi...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - scoppia la passione in piscina a Capri : Per il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez durante l?edizione 2017 del Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta tv l?allora compagno Francesco Monte. Finito il reality in pochi...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser innamorati - scoppia la passione in piscina a Capri : Per il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez durante l?edizione 2017 del Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta tv l?allora compagno Francesco Monte. Finito il reality in pochi...

Cecilia Rodriguez e il rapporto con Belen : «È venuta a mancare nel periodo più complicato» : “Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento”, Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia (assieme al fratello Jeremias) ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Prima della sua partenza Belen le è mancata ...

Cecilia Rodriguez Belen è il mio punto di riferimento : La showgirl Cecilia Rodriguez in in’intervista fatta al “Vanity Fair”parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia assieme al fratello Jeremias ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Cecilia nell’intervista dice:”Lei è sempre la più grande, continua a ...

Cecilia Rodriguez parla del rapporto con la sorella Belen : Cecilia Rodriguez in in’intervista fatta al settimanale “Vanity Fair”parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia assieme al fratello Jeremias ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Cecilia nell’intervista dice:”Lei è sempre la più grande, continua a ...

Cecilia Rodriguez e il rapporto con Belen : È venuta a mancare nel periodo più complicato : “Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento”, Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia (assieme al fratello Jeremias) ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Prima della sua partenza Belen le è ...

“Favolosa!”. Cecilia Rodriguez continua a stupire : seno esplosivo e bikini bollente : Ogni tappa di questa bollente estate 2019 deve essere immortalata da Cecilia Rodriguez. E ora che si tocca il Montenegro, dopo aver girato gran parte del Mediterraneo, non poteva mancare l’ennesimo scatto rovente di questa stagione. Una nuova foto sexy, in cui le forme e le curve della sorella di Belen rischiano di far impazzire davvero i fan. Basta leggere i commenti: «Una piratessa nata!», «Favolosa», «Che schianto! Sempre più bella!». Cecilia ...

Cecilia Rodriguez : "Belen - mio punto di riferimento. Vorrei fare qualcosa in tv - basta con i reality" : Dopo la seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ha causato uno scossone non da poco nella sua vita sentimentale, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, sostanzialmente, non si è più vista in tv.Il suo nome è quasi unicamente legato ai reality show (Cecilia ha partecipato anche all'Isola dei Famosi) ma la showgirl e modella argentina vorrebbe mettersi in luce, in televisione, anche in un progetto di diverso genere.prosegui la ...

Cecilia Rodriguez e il rapporto con Belen : «È venuta a mancare nel periodo più complicato» : ?Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento?, Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia...

Cecilia Rodriguez : rapporto con Belen - lavoro in tv e quel segreto su Ignazio : Cecilia Rodriguez news: ultime parole su Belen e Ignazio Nuova intervista di Cecilia Rodriguez. L’argentina si è raccontata a Vanity Fair, parlando delle persone più importanti della sua vita fino ad arrivare al lavoro che le dà tante soddisfazioni. Una sorta di bilancio in vista dei 30 anni, che la sud americana compirà il prossimo […] L'articolo Cecilia Rodriguez: rapporto con Belen, lavoro in tv e quel segreto su Ignazio proviene ...