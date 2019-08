Alle 19 seguite con noi il reveal del multiplayer di Call of Duty | Modern Warfare e

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019) Questa sera ci troviamo di fronte a una diretta molto succosa perché non solo seguiremo insieme ildeldioforganizzato da Activision ma vi sveleremo anche le nostre prime impressioni dopo un approfondito provato in prima persona.19 commenteremo insieme gli annunci riguardanti il nuovo attesissimo capitolo dell'acclamata serie FPS ma a corredo sveleremo anche molti dettagli e impressioni grazie al nostro Gianluca Musso e a quanto ha visto in occasione di un hands-on organizzato da Activision. In compagnia di Luca Del Pizzo risponderà a tutte le vostre domande e cercherà di svelarvi tutto ciò che ha vissuto in primissima persona.Ci troviamo di fronte a un COD assolutamente imperdibile? Non perdetevi la live per scoprirlo.Leggi altro...

