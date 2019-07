U&D | trono classico | Giulia Salemi potrebbe essere la nuova tronista

Temptation - Ilaria spiazza : 'Massimo non lo voglio più' - ipotesi trono di U&D per lei : È stato un finale di Temptation Island inaspettato quello che è andato in onda ieri sera su Canale 5: al termine della puntata speciale dedicata a quello che è successo alle 6 coppie un mese dopo la fine delle registrazioni, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni hanno fatto sapere di non essere tornati insieme. È la romana a respingere l'ex fidanzato nei suoi tanti tentativi di ricucire il loro rapporto: oggi la ragazza si dice finalmente serena e ...

U&D - Raffaella Mennoia sul trono classico : 'Venti proposte - qualcuno già noto' : Temptation Island sta per finire e l'autrice Raffaella Mennoia è già al lavoro per formare il cast dell'edizone Vip e scegliere i tronisti e i corteggiatori di Uomini e Donne. Il braccio destro di Maria De Filippi, intervistata da Uomini e Donne Magazine non si sbilancia molto, ma si mantiene possibilista circa la partecipazione alla prossima edizione di 'U&D' di qualche personaggio che si è fatto già conoscere al villaggio delle tentazioni. ...

U&D : Klaudia Poznanska avrebbe trovato l'amore con Ludwig dopo il trono di Andrea Zelletta : Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta nell'ultima stagione di Uomini e Donne, avrebbe ritrovato l'amore dopo la disastrosa avventura con l'ex tronista. Secondo alcune indiscrezioni, qualche giorno fa girava voce che la ragazza si era avvicinata ad un giovane calciatore della Nazionale italiana di calcio Under 20, notizia smentita poco tempo dopo da Klaudia stessa, il cui sguardo sembra essere rivolto altrove. La giovane polacca ...

U&D : sul trono forse Alessandro - single di Temptation ed ex corteggiatore di Sara : Chi Saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Stando ad un'indiscrezione che circola in rete da qualche ora, la redazione avrebbe messo gli occhi su un ragazzo non del tutto sconosciuto dal pubblico da casa. Si tratta di Alessandro Cannataro, single dell'ultima edizione di Temptation Island ed ex corteggiatore di Sara Affi Fella: il giovane di origini milanesi, pare sia in cima alla lista dei desideri degli addetti ai lavori per la nuova ...

Anticipazioni U&D : Alessandro Cannataro sarebbe tra i favoriti per il trono classico : Il 16 settembre partirà la nuova stagione del dating show di Mediaset Uomini e Donne: a circa due mesi dall'inizio del programma, già si discute su chi saranno i protagonisti del trono classico di questa stagione. I fan scopriranno chi parteciperà solo all'inizio della nuova edizione del programma, ciò nonostante, i tronisti saranno in studio qualche settimana prima per poter effettuare le prime registrazioni. Quindi molto probabilmente ...

U&D - esplosione nella casa di Anna e Carmine del trono over : lei sarebbe grave : Una brutta notizia in queste ore ha colpito la grande famiglia di Uomini e donne, il popolare dating show sentimentale di Maria De Filippi attualmente in pausa estiva. Qualche settimana fa, infatti, c'è stata un'esplosione a dir poco improvvisa che ha colpito l'abitazione di una delle coppie più longeve del trono over: si parla di Anna e Carmine, i quali anche quest'anno sono tornati in studio da Maria De Filippi per fare un bilancio della loro ...

Temptation Island : tra i single c'è anche Giulio che strizza l'occhio al trono di U&D : Sono stati ufficializzati i nomi dei tentatori e delle tentatrici di Temptation Island, che avranno il compito di mettere alla prova le sei coppie di fidanzati. Alcuni di loro sono volti noti al pubblico di Canale 5 e tra i più conosciuti spiccano soprattutto l'ex vincitrice del Grande Fratello 14 Federica Lepanto e l'ex corteggiatore di Uomini e donne Giulio Raselli. Quest'ultimo, in particolare, ha concluso da poche settimane la sua esperienza ...