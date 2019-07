Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Sembra che untitolo a temasarà il protagonista del ChinaJoy questo fine settimana, ilpare sia ispirato da Journey to the West, un classico della letteratura cinese.In effetti Mario e compagni non sembrano comparire nel, che tornerà alle origini e comprenderà solo i folli. Il misteriososarà un party game con supporto fino a quattro giocatori. Se siete curiosi vi informiamo che è già disponibile un primo teaser trailer, pubblicato dalla compagnia francese.Segnaliamo inoltre che se digitiamo il nome delnel box di Google Traduttore (sappiamo non essere molto affidabile ma è sempre meglio di niente), esce fuori qualcosa del tipo Crazy: Adventure Party. Inoltre sembra cheabbia l'obiettivo di fornire un'esperienza su misura per i giocatori cinesi, questo potrebbe essere farci pensare ad un'esclusiva per il territorio cinese. ...

Eurogamer_it : #Ubisoft annuncia un nuovo gioco dedicato ai #Rabbids per Nintendo Switch - NintendOnTweet : #Ubisoft annuncia un nuovo gioco per #NintendoSwitch dedicato ai Rabbids Per approfondire: - gamescore_it : Ubisoft annuncia Rabbids: Adventure Party, un nuovo party game dedicato al mercato Cinese - -