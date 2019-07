Titoli Stato | spread Btp-Bund apre stabile in area 197 punti base

Europa sottozero sui Titoli di Stato : tassi negativi per il 62% : Francia e Belgio sono soltanto gli ultimi due Paesi all’interno dell’Eurozona ad aver visto precipitare sottozero i tassi dei propri titoli di Stato decennali. Prima di loro, fra gli...

Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 188 punti base dopo la chiusura di ieri allo stesso livello. Il rendimento del decennale si attesta in area 1,51%.

Milano, 22 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in leggero calo rispetto alla chiusura di venerdì, quando era risalito dai minimi a un anno ritoccando quota 193 punti. In avvio di seduta, il differenziale è a quota 191 punti base, secondo la piattaforma Mts: il rendimento del decennale è in discesa e si attesta all'1,59%.

Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il rendimento del decennale che si ferma a 1,56%. In giornata, il rendimento è sceso a 1,50%, ai minimi da ottobre 2016, con lo spread in area 181-182 punti.

Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in ulteriore calo, sotto i 190 punti base raggiunti nella chiusura di ieri. Il differenziale inizia gli scambi sul mercato obbligazionario a 188 punti base: il rendimento del decennale scende all'1,63%.

Milano, 15 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 192 punti base dopo i 198 toccati nella chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale, rileva la piattaforma Mts, passa dall'1,74% all'1,71%.

**Titoli Stato : spread scende sotto 200 punti base** : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende sotto i 200 punti base e si attesta intorno ai 198 punti alle 13 con un rendimento del decennale a quota 1,7%, secondo quanto riporta la piattaforma Mts. L’avvio degli scambi sul mercato per lo spread era Stato a 203 punti base e la discesa del differenziale segue l’asta sui titoli di Stato del Tesoro, che ha collocato Btp a 3 anni per 3 miliardi con ...

Elezioni Grecia - il conservatore Mitsotakis giura da premier : “Rialziamo la testa”. Tassi sui Titoli di Stato ai minimi storici : Kyriakos Mitsotakis, leader di Nea Dimokratia che ha vinto le Elezioni in Grecia, ha giurato da nuovo premier pronunciando la formula davanti al capo della chiesa ortodossa greca Ieronimos II e ha formalmente ricevuto l’incarico dal capo dello Stato Prokopis Pavlopoulos. Se sarà fedele alla promessa di mettersi subito al lavoro fatta in nottata, già domani dovrebbe presentare la lista dei ministri. Con il 39,8% dei voti e 158 seggi in ...

Spread - la tregua con l’Europa e l’arrivo della Lagarde alla Bce rilanciano la fiducia sui Titoli di Stato italiani : La tregua con l’Europa e l’arrivo sulla scena di Christine Lagarde, riportano indietro le lancette degli orologi di Roma fino alla vigilia dell’insediamento del governo Conte. E così i titoli di Stato italiani riprendono vigorosamente quota in scia alla fortunata combinazione di eventi che vede la successione di Mario Draghi alla guida della Banca Centrale Europea nelle mani di un garante della continuità, che ben fa sperare in ...

Abi : da 2020 meno Titoli Stato in banche : 14.47 "Da gennaio è molto probabile che il totale dei titoli di Stato italiani" in possesso delle banche italiane "cali in maniera significativa" perché gli istituti dovranno iniziare a restituire i prestiti Bce. Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al Forum Ansa, riconrdando che l'acquisto di titoli di Stato rappresenta anche un "parcheggio di liquidità per le banche". "Avverto in anticipo,non meravigliamoci a gennaio se c'è un ...

Giancarlo Giorgetti : "Credete ancora a Borghi? I Titoli di Stato non sono verosimili. Stop all'operazione" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti esclude qualsiasi ipotesi di lanciare l'operazione minibot, quei titoli di Stato dal piccolo taglio. "C'è ancora chi crede a Borghi? - dice, commentando con una battuta l'idea del presidente leghista della commissione Bilancio dell

Minibot - Cottarelli : “Sono inutili - sto dalla parte di Tria. A Salvini dico che l’alternativa sono i Titoli di Stato” : “Minibot? Non vedo la loro utilità. L’imprenditore è più contento di ricevere euro o Minibot? Ovviamente i primi. L’unico motivo per fare i Minibot è abituare la gente a vedere pezzi di carta che sembrano moneta ma non lo sono. A Salvini dico che l’alternativa ai Minibot è quella che è stata fatta negli ultimi anni: emettere titoli di Stato con cui si pagano i fornitori della pubblica amministrazione. Su questo sto dalla ...

Buoni fruttiferi postali e Titoli di stato a confronto - quali rendono di più : Buoni fruttiferi postali e titoli di stato a confronto, quali rendono di più Gli investitori italiani sono poco propensi al rischio, diventando così più risparmiatori che investitori veri e propri. Ne parla anche la Consob, secondo la quale solamente il 29% degli italiani è titolare di un prodotto finanziario, metà dei quali preferiscono puntare sui risparmi bancari e postali. Ciò significa che solo il 14,5% degli investitori italiani punta ...