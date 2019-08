Superquark | puntata del 31 luglio | tra tigri e rocce lunari

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Torna in prima serata Piero Angela con il ‘suo’. Mercoledì 31su Rai1 a partire dalle 21.25 verrà proposto il documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, che, grazie a una fitta giungla piena di stagni e ricca di prede, rappresenta l’habitat perfetto per uno dei felini più affascinanti: la tigre. La riserva ne ospita più di 80 esemplari e Raj Bhera è uno di questi. Diventata da poco madre di 4 cuccioli, sarà seguita dalle telecamere della BBC per 220 giorni, mentre pattuglia il territorio per difendere i confini e si appresta a cacciare a poca distanza dalla tana, per sfamare e proteggere la prole. I pericoli sono infiniti, dallerivali ai conflitti interni alla famiglia. Anche l’alternarsi delle stagioni, con l’arrivo dei monsoni, potrebbe risultare fatale per questa madre coraggiosa, che affronterà mille ...

