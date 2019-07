Salute | ENEA e BioCubaFarma siglano accordo di ricerca sui biofarmaci

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019), gruppo scientifico-produttivo cubano, hanno siglato un memorandum d’intesa che getta le basi per nuove opportunità di sviluppo congiunto nel settore biofarmaceutico. L’è stato firmato dall’Ambasciatore di Cuba in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, in rappresentanza del Presidente diEduardo Martínez Diaz, e dal Presidente dell’, prof. Federico Testa. Gli ambiti di cooperazione andranno dalla medicina di precisione all’oncologia sperimentale, la formulazione di molecole per immunoterapia e vaccini genetici, e di marcatori diagnostici, prognostici e di radio-esposizione; un secondo ambito è quello dei vaccini per uso veterinario. “Abbiamo formalizzato questa intesa di ampio respiro strategico, dopo alcuni scambi scientifici e attività nell’ambito di specifici programmi sperimentali portati avanti in collaborazione contori cubani,” ...

insalutenews : Energia dal mare, da ENEA sistema di previsione di onde e maree nel Mediterraneo - - insalutenews : Packaging ecologico e progetti di consumo sostenibile, intesa tra ENEA e Federdistribuzione -… - ENEAOfficial : RT @oltrelab: Salute: zanzara tigre, ENEA con la startup Biovecblok per nuovo metodo di lotta ‘naturale' - Romanotizie -