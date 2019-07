Processo Montagna | Ignazio Cutrò sarà risarcito

Processo Montagna - 36 condannati tra boss - gregari ed estorsori della mafia agrigentina : “La mafia agrigentina è molto più pericolosa e seria di quella palermitana. È il fiore all’occhiello di tutti…” diceva uno degli indagati. Il gup di Palermo Marco Gaeta ha condannato a circa quattro secoli di carcere 36 dei 53 imputati del cosiddetto Processo Montagna, atto d’accusa a boss, gregari ed estorsori della mafia agrigentina. Diciassette gli assolti. L’accusa era sostenuta in aula dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e ...

Mafia : Processo ‘Montagna’ - a Palermo condanne per oltre 400 anni (2) : (AdnKronos) – La pena più alta, venti anni di carcere, è stata inflitta a Francesco Fragapane, Luciano Giuseppe Spoto ha avuto 19 anni e 8 mesi di reclusione, Diciannove anni e quattro mesi a Giuseppe Nugara, 17 anni a Salvatore Di Gangi, sedici anni a Vincenzo Mangiapane, stessa condanna per Calogero Limblici, 14 anni a Antonino Vizzi, 14 anni a Vincenzo Cipolla, 13 anni e 8 mesi a Massimo Spoto, 13 anni e 4 mesi per Raffaele La ...

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – Tre imputati sono stati scarcerati oggi (se non detenuti per altra causa) subito dopo la sentenza emessa dal gup Marco Gaeta nell'ambito del processo 'Montagna' in cui sono state condannate 37 persone. Si tratta di Pasquale Fanara, Giovanni Gattuso e Angelo Giambrone.

