Olimpiadi invernali | il clima è impazzito E si rischia il cambio di programma

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Sondaggi politici Swg : conquista Olimpiadi invernali 2026 merito dei territori : Sondaggi politici Swg: conquista Olimpiadi invernali 2026 merito dei territori L’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 al tandem Milano-Cortina è merito soprattutto del lavoro condotto delle amministrazioni locali. A sostenerlo è il 46% degli intervistati in un Sondaggio Swg condotto tra il 26 e il 28 giugno. C’è anche un 29% che non dimentica lo sforzo fatto dal Coni per conquistare l’ambito evento. Il governo invece ...

Olimpiadi invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Gran parte dei membri del CIO contattati già per Roma 2024” : La firma più grande sulla vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 è quella di Giovanni Malagò, il quale oggi, ad una settimana esatta dall’assegnazione dei Giochi svela alcuni segreti del successo all’ANSA, parlando anche della cerimonia inaugurale e della squadra che andrà a comporre il comitato organizzatore. Il presidente del CONI sottolinea come molti contatti ...

Olimpiadi invernali 2026 – Torino disponibile ad ‘aiutare’ Milano-Cortina : ecco il piano della sindaca Appendino : Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a colloquio con la sindaca di Torino Chiara Appendino: si studia la posizione del capoluogo piemontese in merito alle Olimpiadi Invernali 2026 Presso il palazzo della Regione Piemonte, situato in piazza San Carlo a Torino, il presidente Alberto Cirio ha incontrato la sindaca della città, Chiara Appendino. Il tema dell’incontro è stata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a ...

Olimpiadi invernali 2026 - il CIO mette in guardia Milano-Cortina : subito una precisa richiesta a Malagò : Il Comitato Olimpico Internazionale ha subito chiesto al presidente Malagò di presentare la governance di Milano-Cortina entro fine estate Complimenti e congratulazioni, ma anche una prima richiesta a cui Malagò dovrà ottemperare il prima possibile. Il Comitato Olimpico Internazionale infatti ha chiesto al presidente del Coni di presentare, secondo quanto riferisce l’Ansa, la governance di Milano-Cortina entro fine estate. Prima ...

Quanto valgono le Olimpiadi invernali a Milano? Impatto da oltre 4 miliardi di euro - 36 mila posti di lavoro : Le stime più ottimistiche puntano su positive ricadute sul territorio e sul Pil a partire dagli investimenti in infrastrutture e effeti (diretti e indiretti) sull’occupazione

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Cordero di Montezemolo “Vittoria di tutta l’Italia - ma che peccato per Roma” : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina ha parlato Luca Cordero di Montezemolo, presente a Losanna insieme a tutta la delegazione azzurra. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA: “E’ una notizia bellissima per l’Italia di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. E’ la dimostrazione che quando si lavora bene, uniti, si vince sempre“. Montezemolo era stato a capo del comitato promotore ...

Olimpiadi invernali 2026 - i punti cardine che faranno di Milano-Cortina un successo : ecosostenibilità - ‘costo zero’ e legalità : L’Italia inizia il suo viaggio verso le Olimpiadi Invernali 2026: Milano-Cortina sarà un successo virtuoso fatto di ecosostenibilità, guadagni economici superiori alle spese e soprattutto legalità Nel pomeriggio di ieri, da Losanna è arrivata la tanto attesa notizia: Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026! Un trionfo straordinario quello del progetto italiano, capace di battere la candidatura svedese composta da Stoccolma e ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Flavio Roda : “Occasione per un rilancio vero degli sport invernali e dell’intero Paese” : Al sito federale della FISI ha parlato il presidente Flavio Roda, circa la vittoria della candidatura italiana per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026: il numero uno degli sport invernali italiani ha parlato a lungo, definendo l’assegnazione un’occasione unica per tutto il Paese. Di seguito un estratto del suo intervento. “La gran giornata dell’Italia a Losanna ha scosso positivamente ...

Quanto costano le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e posti di lavoro : Quanto costano le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e posti di lavoro C’è euforia in Italia per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali: sul logo campeggerà Milano Cortina 2026 e i vertici dello sport, così come quelli del governo hanno già dimostrato la propria soddisfazione. Ma all’indomani dell’ufficializzazione sembra già tempo di parlare di costi, bilanci e posti di lavoro. Per farlo non resta che fare affidamento allo Studio ...

I luoghi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 : Milano e Cortina d’Ampezzo, come annunciato nella sera del 24 giugno dal Comitato olimpico internazionale (Cio), ospiteranno le Olimpiadi invernali 2026. I giochi si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, ma dove precisamente? Le gare, stando al dossier presentato al Cio, saranno divise fra le tre regioni, mentre la cerimonia di apertura e quella di chiusura si terranno rispettivamente allo stadio Meazza di Milano e ...

Piste innevate e paesaggi mozzafiato : Livigno - il ‘Piccolo Tibet’ che ospiterà le Olimpiadi invernali 2026 [GALLERY] : Location mozzafiato e paesaggi da cartolina, Livigno si prepara ad accogliere le gare di snowboard e freestyle, nonché il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha reso felice tutta l’Italia ma, in maniera particolare, la città di Livigno. Famosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi, al confine con la Svizzera, Livigno ospiterà le gare di snowboard e freestyle, nonché il Villaggio ...

Olimpiadi invernali 2026 - Appendino : “Nessun rimpianto - ho lottato come un leone per candidare Torino” : “Non ho nessun rimpianto per la scelta fatto”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, dopo l’annuncio di ieri dei Giochi 2026 a Milano e a Cortina. “Ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli ma c’era incertezza dal punto di vista finanziario. Abbiamo lottato per le Atp Finale, che finiscono nel 2025 e le Olimpiadi iniziano nel 2026. Torino deve guardare avanti. Da una parte c’era un ...