Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Laa giugnola quarta flessione consecutiva, scendendo al 9,7%, in calo di 0,1 punti percentuali su maggio. Lo rileva l’Istat, spiegando che si tratta del tasso più basso da gennaio del, ovvero da sette anni e mezzo. Migliora anche, e di molto, anche lagiovanile (15-24anni) che scende al 28,1%, in calo di 1,5 punti percentuali: si tratta del tasso più basso dall’aprile del 2011.Dati molto positivi anche sull’: a giugno il tasso per i 15-64enni sale al 59,2% (+0,1 punti percentuali),ndo così unmassimo: il livello più alto da quando sono iniziate le serie statistiche, ovvero dal 1977. Anche su base annua l’risulta in crescita (+0,5%, pari a +115 mila unità). Nel trimestre aprile-giugno 2019 l’registra una crescita ...

AnnalisaChirico : Giornalismo non è porre le domande e incassare le risposte. Oggi ho smontato la panzana dell’on. grillina Baldino c… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: La disoccupazione ai minimi dal 2012, l'occupazione segna un nuovo record storico - Rosyfree74 : RT @Virus1979C: (dove sono le cavallette?) #Istat, la disoccupazione scende ai minimi dal 2012: 9,7%. -