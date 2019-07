E' morto l'attore Raffaele Pisu,94 anni

E'. Nato a Bologna nel 1925, è stato uno dei più popolari comici e conduttori radiofonici e televisivi nell'Italia del dopoguerra, all' epoca del boom televisivo,partecipando a trasmissioni di grande successo degli'60 come "L'amico del giaguaro", "Ma che domenica amici","Senza rete". Ex partigiano (fu prigioniero 15 mesi in un campo di concentramento tedesco), fu tra i protagonisti del capolavoro cinematografico "Italiani brava gente" (G.De Santis),del '65.Un esempio recente della sua presenza in tv,"Striscia".(Di mercoledì 31 luglio 2019)