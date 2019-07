Dieci ore di battaglia sulla giustizia Scontro sulla prescrizione

Gole del Raganello - chiusa inchiesta sui Dieci morti per la piena dell’agosto 2018 : 14 indagati. L’organizzatore disse : “Non dovrebbe piovere” : “Gio’ se piove ritorno dalle Gole perché ci sono 16 persone e soprattutto 4 bambini”. A questo messaggio inviato da Antonio De Rasis, il volontario della Protezione civile che morì il 20 agosto dello scorso anno nelle Gole del Raganello, a Civita, in provincia di Cosenza, L’organizzatore delle escursioni, Giovanni Vancieri, rispose: “Ok. Non dovrebbe piovere”. Si sbagliava: assieme alla guida Antonio De Rasis, ...

Autismo - “genitori senza aiuti per gestire i figli con questi disturbi. Se non puoi pagare cure private hai solo Dieci ore di terapia al mese” : Pregiudizi, mancanza di assistenza adeguata, sostegno scolastico insufficiente e strumenti di inclusione sociale inadeguati. Questa è la situazione in cui si trova chi ha un familiare con disturbi dello spettro autistico, una sindrome che colpisce tra le 300mila e il mezzo milione di persone in Italia. Il dato esatto finora non è stato certificato da nessun ente o associazione perché non tutti i casi, soprattutto i meno gravi, vengono ...

Bari - Annalisa Zizza morta dopo Dieci ore in sala operatoria per un bendaggio gastrico : Si era sottoposta a un intervento di bendaggio gastrico perché voleva dimagrire, ma è morta. Annalisa Zizza, 35enne di Ostuni (Brindisi), si era operata alla clinica...

Weekend di tragedia sulle strade italiane. Dieci giovani vittime nel giro di poche ore : Week-end drammatico sulle strade italiane. Dieci vittime di giovane età, oltre ai feriti (fra cui due gravi), hanno perso la vita in incidenti stradali nella notte fra sabato e domenica.Cinque sono i ragazzi che hanno perso la vita a Jesolo, in provincia di Venezia. Tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni sono morti e una giovane è rimasta ferita dopo che la loro auto è finita nel canale dopo che il conducente ha perso ...

Trapani : sequestro da Dieci milioni di euro all’ex armatore Morace (2) : (AdnKronos) – Vittorio Morace, il figlio Ettore e la società Liberty Lines spa, sono stati già destinatari nel 2017 e nel 2018 di misure cautelari in esito ad un’ampia indagine giudiziaria per delitti contro la Pubblica Amministrazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo. I duei, in particolare, “avvalendosi di pubblici ufficiali corrotti, attraverso l’articolata predisposizione di bandi di gara ad ...

Trapani : sequestro da Dieci milioni euro all’ex armatore Morace : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Beni mobili ed immobili, terreni, quote azionarie e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Trapani all’ex armatore Vittorio Morace, ex proprietario della compagnia di navigazione “Liberty Lines spa” ed ex presidente della squadra di calcio trapanese. Il provvedimento è stato emesso, su richiesta congiunta del ...

Tuffo in mare col motorino - multe per Diecimila euro a Balotelli e all'amico imprenditore : Ammonta a circa mille euro, che potrebbero diventare quattromila se il pagamento dovesse avvenire oltre i 60 giorni, la sanzione amministrativa che il reparto reati contro l'ambiente della...

Dieci anni fa moriva Pina Bausch - l’indimenticabile coreografa del Tanztheater : Il 30 giugno del 2009 il mondo della danza salutava per sempre Pina Bausch: indimenticabile coreografa, madre del Tanztheater e rivoluzionaria interprete di un modo tutto nuovo di concepire il gesto artistico, la coreografa tedesca ha lasciato un’eredità che non morirà mai. Anche grazie alla Fondazione Pina Bausch, che a breve pubblicherà un archivio di immagini inedite: per scoprire la vita, dietro la danza.Continua a leggere

Strage di Viareggio Dieci anni dopo - Mattarella : “Evento inaccettabile”. Toninelli : “Via il cavalierato a Moretti” : dieci anni fa, la sera del 29 giugno 2009, 32 persone morirono nella Strage ferroviaria di Viareggio. In occasione dell’anniversario del disastro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato, in un messaggio, di un “evento tragico e inaccettabile“. “In questa giornata in cui si rinnova il dolore dei familiari delle vittime – ha affermato – desidero esprimere solidarietà e vicinanza all’intera ...