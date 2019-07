Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019)di iscritti aldi ammissione per corsi di laurea ine Odontoiatria per l’anno accademico 2019/2010. Il Miur specifica che sono 68.694 iche proveranno a superare la barriera della prova d’accesso. Lo scorso anno erano 67.005, quindi 1.689 in meno. Aumento considerevole è stato registrato per gli iscritti alla facoltà in lingua inglese, che passano dai 7.660 dello scorso anno ai 10.419 per il 2019. Diminuiscono invece gli aspiranti veterinari: da 8.136 nel 2018 a 7.78o quest’anno. Il ministero dell’Istruzione aveva disposto per quest’anno un aumento dei posti disponibili, quasi 1800 in più rispetto al 2018, che però è stato di poca consolazione alle decine di migliaia di giovani aspiranti medici, che si erano illusi della possibile abolizione della prova d’ingresso, prima annunciata e poi smentita da Palazzo Chigi, che ...

BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Test medicina, record di candidati. In 68.694 aspirano al camice bianco: 1.689 in più rispetto al 2018 - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Test medicina, record di candidati. In 68.694 aspirano al camice bianco: 1.689 in più rispetto al 2018 - TutteLeNotizie : Test medicina, record di candidati. In 68.694 aspirano al camice bianco: 1.689 in più… -