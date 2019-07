Temptation Island | l' ultima puntata visibile in streaming su MediasetPlay e in tv su La5

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Per le coppie diè arrivato il fatidico momento dell'ultimo incontro al falò finale. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la sesta edi questa edizione, quella più attesa dal pubblico perché ci sono stati gli ultimi tre falò di questa fortunatissima edizione che ha letteralmente sbancato dal punto di vista degli ascolti, registrando risultati strepitosi in prime time. Chi non avesse potuto seguire l'ultimo appuntamento con il reality show Mediaset in prima visione assoluta in tv, può rivederlo in replicaonline accedendo al sito weboppure rivedendo lain televisione su La5. Dove rivedere l'diine tv Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che l'di ieri disi può rivedere accedendo al sito webe cliccando nell'apposita sezione dedicata ...

trash_italiano : WE MA COME MAI QUEST'ANNO I TENTATORI HANNO TUTTA QUESTA LIBERTÀ? ANCHE MENO CHE VI RITROVATE A TEMPTATION ISLAND K… - trash_italiano : Sabrina viene scaricata sia dal tentatore che dal fidanzato. - trash_italiano : A TEMPTATION ISLAND RUSSIA SANNO COME SISTEMARE I PROBLEMI DI CORNA -