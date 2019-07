Taglio parlamentari | Luigi Di Maio | “Sono questi i provvedimenti su cui ci aspettiamo un

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul Taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

Di Maio : "Taglio parlamentari - ecco i Sì" : 11.37 "Buongiorno, ho una bella notizia!. In commissione alla Camera si inizia a discutere la legge sul taglio dei parlamentari, poltrone in meno e soldi in più per i cittadini. Questi i sì del M5S". Così Di Maio su FB, commentando l'inizio di oggi alla Commissione della Camera della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. "Veniamo apostrofati come quelli di No, ma ci aspettiamo un Sì da tutte le forze politiche"."Ringrazio i ...

Carabiniere ucciso a Roma - Luigi Di Maio : “Fondi a famiglia da Taglio stipendi parlamentari” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio commenta la morte del vice-brigadiere Mario Cerciello Rega a Roma: "Chiederò di destinare parte del ricavato dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari al fondo di assistenza predisposto dall’Arma, per sostenere i familiari non solo di Mario ma anche degli altri caduti, in passato, per difendere il Paese".

Matteo Salvini non esclude il rischio crisi. Delirio dei 5 stelle : vuole evitare il Taglio dei parlamentari : Nulla è escluso. Tantomeno la crisi. Matteo Salvini incontrerà martedì 23 luglio Luigi Di Maio per una chiacchierata chiarificatrice. Il giorno seguente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà nell'Aula del Senato sul Russiagate. Poi replicherà il vicepremier leghista. Insomma, sarà un'

Taglio PARLAMENTARI/ La strana "repubblica" presidenziale voluta da M5s e Lega : Il combinato disposto di legge 51/2019 e riduzione del numero dei PARLAMENTARI altera la forma di governo repubblicana che conosciamo

Il Taglio del numero dei parlamentari mette a rischio la democrazia : La bontà dell’azione politica dipende dalla qualità degli effetti che dalle leggi ricadono sui cittadini e non dalla quantità delle leggi approvate. Così riteneva il Movimento 5 stelle, almeno fino a che, a partire dalla costituzione del Movimento 2017 di cui sono soci fondatori Davide Casaleggio e Luigi Di Maio (circostanza che si è appresa solo di recente), il nuovo Movimento ha compiuto una drastica ...

La riforma sbagliata - il pasticciaccio brutto del Taglio dei parlamentari : Il Senato ha approvato in seconda lettura la riforma che taglia il numero dei parlamentari da 945 a 600: 400 deputati e 200 senatori. Ora manca solo il sì finale della Camera, che arriverà presumibilmente a settembre. Lo scorso maggio è stato invece varato il Rosatellum Ter. La legge elettorale, cioè, è stata rivista per essere subito applicabile con il nuovo Parlamento in versione ridotta. Allo stesso modo saranno ridotti pure collegi ...

Perché il Taglio dei parlamentari non è affatto una buona idea : Il Parlamento costa troppo, i parlamentari sono troppi, la macchina legislativa è lenta e inefficiente: sono queste le motivazioni alla base della riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Ma siamo sicuri che siano motivazioni corrette e condivisibili? Proviamo a capirci qualcosa in più.Continua a leggere

Ddl costituzionale 2019 : Taglio parlamentari ed elezioni. Cosa contiene? : Ddl costituzionale 2019: taglio parlamentari ed elezioni. Cosa contiene? Pare ormai destinato a realizzarsi il progetto, fortemente voluto dall’attuale Governo, di riforma costituzionale, relativa al taglio del numero dei parlamentari (deputati e senatori). Vediamo allora Cosa succederà tra breve, alla fine dell’iter previsto dalla legge, per l’adozione di questo tipo di provvedimenti, denominati ddl costituzionale. Se ti ...

Silvio Berlusconi : “Sì al Taglio dei parlamentari - ma senza uccidere la democrazia” : Silvio Berlusconi è intervenuto sulla questione del taglio al numero dei parlamentari, difendendo la posizione di Forza Italia che ha deciso di non partecipare alla votazione sulla riforma costituzionale. Per il Cavaliere, così come è stata proposta dal Movimento Cinque Stelle, la riduzione del numero di deputati e senatori rappresenta un serio rischio per la democrazia e per la rappresentanza dei territori e delle minoranze".Continua a leggere

Riforme : Renzi - ‘Taglio parlamentari solo populismo’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Non festeggio il taglio dei parlamentari perché la riduzione dei parlamentari aveva un obiettivo più ambizioso. Non solo tagliare poltrone, ma fare una operazione diversa: non avere più due Camere che fanno la stessa cosa”. Lo dice Matteo Renzi a Zapping. “Questi hanno fatto il populismo applicato alle estreme conseguenze, non cambiano nulla nel rapporto tra Camera e Senato”. L'articolo ...

Il Senato approva il ddl sul Taglio dei parlamentari : L'Aula del Senato, con 180 voti a favore 50 contrari e nessuno astenuto, ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale su taglio del numero

Taglio dei parlamentari - Di Maio : “Tagliamo i privilegi - tagliamo i politici e ridiamo al popolo” : "Un po' di gente ora dovrà trovarsi un lavoro. Gli manderemo una poltrona in miniatura per ricordare il voto di oggi", afferma Luigi Di Maio, celebrando il via libera del Senato alla proposta di riforma costituzionale per diminuire il numero di deputati e senatori. "Questa volta il popolo italiano si riappropria di soldi che erano suoi", aggiunge il leader del Movimento Cinque Stelle.