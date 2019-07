Squadra Speciale Cobra 11 | trama episodi 30 luglio 2019 su Rai 2

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 30 luglio 2019)1130. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 30su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA11:30su Rai 211 – stagione 5o 10 L’eroe della strada. Semir e Paul si imbattono per caso in Charles, un senzatetto che salva la vita a Lilly e che, per questo, viene accolto a casa di Semir e Andrea. Il senzatetto si rivela una persona più colta di quanto ci si aspetterebbe e un ottimo cuoco. Quando nel corso di un’indagine Semir e Paul si rendono conto di aver bisogno di uno chef per sabotare un’asta di armi atomiche, Paul pensa che Charles possa essere la persona ideale per aiutarli.11:30su Rai ...

Mov5Stelle : #Bibbiano – Parte subito la squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini. Leggi il messaggio del mi… - AlfonsoBonafede : Appena arrivato al Ministero, stasera ho firmato il decreto per istituire la “Squadra speciale di giustizia per la… - carlosibilia : 'Perché di #Bibbiano si parla così poco?'. Il problema per #Zingaretti è il @Mov5Stelle. Questa mattina intanto il… -