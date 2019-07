Rally di Alba | Hyundai vince con la i20 Coupe WRC di Loeb

Incidente al Rally di Alba : auto finisce fuori strada e travolge spettatori - un ferito grave : Due incidenti si sono verificati nel corso del Rally di Alba, in programma oggi e domani nella capitale delle Langhe. Un'auto è finita fuori strada e ha travolto uno spettatore di 55 anni che ha subito un trauma crancio. È stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Cuneo. In un altro sinistro è rimasto ferito un pilota, anche lui trasferito al pronto soccorso ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere