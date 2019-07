Lucas Biglia avrebbe aperto al Genoa | deve decidere se accettare la proposta di Preziosi

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) In questi giorni si decide il futuro di, con il pressing delche ha raggiunto livelli quasi asfissianti. Il centrocampista del Milan ha ormai maturato l'idea di dover cambiare aria e alla porta ha trovato l'offerta allettante del Grifone. Enricoglimesso sul tavolo un contratto biennale con opzione per il terzo anno, adesso quindi tocca all'esperto giocatore rossoneroil da farsi., l'argentino ci pensa In queste ultime oremandato un segnale di apertura al. L'idea di restare in Serie A e di indossare la casacca del club più antico di Italia non dispiace all'argentino, che sarebbe quindi disposto a prendere in considerazione ladel presidente. Sono giorni di riflessioni per, dopo la tourneé all'estero con il Milan. Dipendesse da lui resterebbe in rossonero ma è ormai ...

ALeoneFN24 : #Calciomercato #Genoa, pressing per #Biglia del #Milan: proposto un biennale all'argentino. Congelata al momento la pista Lucas Silva - BisiniAttilio : @ITitograd Non faccio testo perché stravedo per Lucas Biglia . Prima di lascialo andare ci penserei dieci volte . A… - RBNYII : Lucas Biglia to #RBNY -