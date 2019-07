Gli italiani non possono circolare con targhe straniere e le deroghe ritardano

Onore a Gregorio Paltrinieri - lo stellone deGli italiani : Succedono cose così. Gregorio Paltrinieri è un fantastico atleta che a 25 anni è stato campione del mondo in uno sproposito di gare, ha messo sotto per anni tutti i marziani delle piscine e ai mondiali di nuoto appena conclusi ha vinto l’oro negli 800 stile libero, dopo aver nuotato con Onore i 10 m

Tokyo 2020 - sono già settanta Gli atleti italiani convocati : Gli straordinari risultati arrivati dal nuoto e dalla pallanuoto ai Mondiali di Gwangju (medagliere record per gli azzurri: 4 ori, 6 argenti, 5 bronzi) e la Nazionale di softball che ha vinto il torneo di qualificazione olimpica del gruppo Europa/Africa nella finale contro la Gran Bretagna (5-0), ha

Sondaggi politici - la Lega continua a crescere e sempre più italiani voGliono tornare a votare : Mentre la Lega continua a crescere, guadagnando 1,1 punti percentuali in una sola settimana nonostante gli scandali e le tensioni interne alla maggioranza, sempre più italiani vorrebbero tornare a votare. La maggior parte di questi, ovviamente, è un elettore del Carroccio. Anche fra l'opposizione, però, è alto il desiderio di un voto anticipato.

Gli ambientalisti italiani devono diventare"adulti : Da politici anche di primo piano come Carlo Calenda a giornalisti di varia autorevolezza, l’ultimo Paolo Griseri su “Repubblica”, è tutto un caldo invito agli ambientalisti italiani: fate come in Germania, lasciatevi alle spalle i “no” a tutto – grandi opere, industria, tecnologia – che sono stati finora la vostra impronta e seguite l’esempio dei “Grünen” tedeschi che hanno ...

Birra Peroni e Bari di nuovo insieme : la bionda più amata daGli italiani torna sulla maglia biancorossa : Birra Peroni e SSC Bari, un sogno da vivere insieme. Peroni torna sulla maglia biancorossa Un sogno da vivere insieme, ancora una volta e con la passione di sempre: Birra Peroni, la bionda più amata dagli italiani, torna a “vestire” i galletti come secondo sponsor di maglia per tutto il campionato di serie C 2019/2020. La presentazione dell’accordo e dei kit gara ufficiali dei biancorossi è avvenuta questa mattina presso ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : Stefano Sottile vola a 2.33 nel salto in alto e firma la miGlior prestazione mondiale stagionale! : Arriva dalla pedana del salto in alto il primo acuto degli Assoluti 2019 di Atletica leggera. Al termine di una gara letteralmente dominata, complice l’assenza di Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile si aggiudica il titolo italiano con la sensazionale misura di 2.33 migliorando il proprio primato personale (2.30) e soprattutto firmando la miglior prestazione mondiale stagionale (raggiungendo la coppia russa formata da Ilya Ivanyuk e Mikhail ...

MXGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultato gara-1. Romain Febvre vince davanti a Gajser e Seewer - fuori dalla top15 Gli italiani : Romain Febvre bissa il successo della Qualifying Race di ieri e si aggiudica gara-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019, tredicesimo round stagionale del Mondiale MXGP. Il 27enne francese ha portato a casa la seconda vittoria di manche dell’anno dopo l’affermazione in gara-2 a Palembang, candidandosi fortemente al trionfo nella classifica overall del GP ceco in vista della seconda manche pomeridiana. Il portacolori della ...

Vacanze - weekend di esodo : l’85% deGli italiani parte nonostante il meteo : Anche in caso di previsioni sfavorevoli non cambia la decisione di partire la stragrande maggioranza dell’85% degli italiani che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le Vacanze estive. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, in occasione del weekend di grande esodo segnato dal maltempo con temporali e grandine. Più di 3 italiani su quattro (77%) cercano informazioni in televisione, alla radio sui giornali e on ...

Mondiali di nuoto 2019 – Male la staffetta maschile 4×100 misti - sorridono invece le donne : i risultati delle batterie e Gli italiani in gara oggi : sorridono le azzurre della staffetta, Male gli uomini ed Ilaria Cusinato: i risultati delle batterie della notte e gli italiani in gara nell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju Sono andate in scena nella notte italiana le ultime batterie dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Alle 13 si disputeranno le ultime finali, che assegneranno le rimanenti medaglie di questa edizione della rassegna iridata. Una prestazione ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Oggi (domenica 28 luglio) si svolgerà l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Questa rassegna iridata si chiuderà con otto finali, in cui gli italiani proveranno a lasciare il segno. I riflettori saranno puntati sui 1500 stile con Gregorio Paltrinieri a caccia di un’altra medaglia. Nella stessa gara vedremo anche Domenico Acerenza, mentre nei 50 rana ci proveranno Benedetta Pilato e Martina ...

Gli eroi del bus dirottato Adam e Ramy diventano cittadini italiani : Adam e Ramy, i due ragazzi che il 20 marzo scorso hanno contribuito a sventare il dirottamento di uno scuolabus nel Bresciano

Atletica - Campionati Italiani 2019 : Jacobs corre in 10.10 - BoGliolo sfiora il record italiano - Trost 1.86. I risultati di oggi : A Bressanone (in provincia di Bolzano) è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, il sabato è stato purtroppo parzialmente rovinato dalla pioggia che si è a tratti abbattuta sulla pista. Marcel Jacobs era l’uomo più atteso di giornata, il velocista ha vinto i 100 metri con un interessante 10.10 (+1.7 m/s di vento) dopo il 10.15 in batteria, l’italo-americano ha confermato il tricolore ...

Saldi a rilento - solo 43% deGli italiani fa shopping : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – di Francesca FilippiI numeri sulle vendite, a tre settimane dall’inizio dei Saldi estivi, confermano quello che si vede per le strade: negozi semivuoti, pochi curiosi e nessuna coda davanti alle saracinesche. Non solo nelle grandi città. Il calo dell’interesse degli italiani è stato sensibile: il 43% ha approfittato delle vendite di fine stagione e ha comprato almeno un prodotto. Ma lo ...

Alessandro Di Battista minaccia Gli italiani : "Lo farò solo dopo libere elezioni" : Più che una promessa, una minaccia, quella di Alessandro Di Battista: "Io tornerò in primissima linea solo dopo libere elezioni del popolo italiano". Così il grillino su Facebook ha risposto a chi gli scriveva che "senza un tuo ritorno il movimento sparirà". L'urlatore professionista ha poi aggiunto