Gemellini morti in auto | dimenticati dal padre La madre lo difende | “È un grande uomo”

USA. Gemellini morti in auto dopo 8 ore di agonia - il papà in lacrime : “Sono innocente” : La tragedia è avvenuta venerdì scorso a New York. L'uomo avrebbe dichiarato di essere convinto di aver lasciato Luna e Phoenix all'asilo, prima di andare a lavoro intorno alle 8. Si è accorto dei piccoli chiusi in auto "con la schiuma alla bocca" solo al termine del suo turno alle 16. "Il mio cliente è fuori di sé dal dolore" dice l'avvocato.Continua a leggere

Morti due Gemellini di un anno : erano stati lasciati per otto ore in auto da soli : Due gemellini di un anno sono stati trovati Morti in un’auto, parcheggiata nel Bronx, a New York. I piccoli, un maschio e una femmina, sarebbero stati lasciati soli per otto ore sui sedili posteriori di una Honda. Il padre, Juan Rodriguez, 39 anni, era andato a lavorare in un vicino ospedale. L’uomo, ha annunciato il dipartimento di polizia di New York, è stato incriminato per duplice omicidio colposo. L'articolo Morti due gemellini ...