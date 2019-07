Formula Uno | occasione per lavorare nel team Petronas

Formula 1 - c’è uno Schumacher in pista ad Hockenheim : Mick al volante della F2004 15 anni dopo papà Michael : Il figlio del Kaiser ha portato in pista ad Hockenheim la F2004 con cui papà Michael vinse 15 anni fa il settimo titolo mondiale Giornata speciale ad Hockenheim, prima delle qualifiche del Gp di Germania infatti Mick Schumacher è sceso in pista sul tracciato tedesco al volante della F2004, la monoposto con cui papà Michael vinse 15 anni fa il suo settimo titolo mondiale. Un’emozione grandissima per il figlio del Kaiser, deciso a ...

Formula 1 – Uno psicologo per Bottas come Rosberg nel 2016? Valtteri ammette : “io non sono Nico” : Bottas sicuro di sè: il finlandese della Mercedes ha le idee chiarissime, il pilota Mercedes dice no allo psicologo La Formula 1 tornerà protagonista nella nuova settimana, col Gp di Germania: i piloti racconteranno alla stampa, giovedì, come hanno trascorso la loro settimana di pausa dopo il Gp di Silverstone, per poi salire a bordo delle loro monoposto venerdì per le prime libere. Dopo la splendida pole conquistata davanti al pubblico ...

Formula 1 – Hamilton in Ferrari? Button non ha dubbi : “nessuno sano di mente potrebbe…” : Button non ha dubbi sul possibile futuro di Hamilton in Ferrari: il parere dell’ex pilota di Formula 1 Da tempo ormai si vocifera di un possibile futuro di Lewis Hamilton in Ferrari: il pilota britannico, che non ha mai nascosto la sua passione per il team di Maranello, potrebbe in futuro correre un Mondiale a bordo di una monoposto del Cavallino? Secondo Jenson Button non succederà mai, l’ex pilota ha espresso sinceramente il ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in Tv : Nuovo appuntamento stagionale per la Formula Uno in un’annata finora decisamente dominata dalla Mercedes, che sembra destinata a conquistare l’ennesimo titolo costruttori dove domina ormai dal 2014 in modo ininterrotto. La Ferrari, nonostante le oggettive difficoltà emerse in questi mesi vuole comunque provare a non arrendersi, anche se la pista di Silverstone appare sulla carta […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran ...

F1 - Sebastian Vettel : “La complessità del regolamento sta rovinando la Formula Uno” : Sebastian Vettel, com’è ben noto, è un personaggio che non ama in maniera particolare parlare. Quando lo fa, tuttavia, lo fa sempre con molta decisione e con le idee chiare. Nell’ultima intervista rilasciata al sito Servus.com, il pilota della Ferrari ha voluto puntare l’indice ancora una volta sul caso più scottante delle ultime settimane: il regolamento della massima categoria del motorsport. Secondo il tedesco, dopo le ...

F1 - Fernando Alonso aspetta la chiamata dalla Formula Uno e congela la Dakar 2020 : La firma di Fernando Alonso c’è e Toyota si sente forte da questo punto di vista in ottica Dakar 2020, ma il pilota spagnolo continua a sognare il ritorno in Formula Uno e sembra voler congelare il progetto della corsa tra le dune sudamericane. La casa nipponica era convinta che l’asturiano, dopo la 24 Ore di Le Mans, avrebbe dato il via al suo lungo percorso di avvicinamento alla Dakar ma, per il momento, Alonso aspetta ancora la ...

Decide il Var anche in Formula Uno : tolse la vittoria a Vettel - la darà a Leclerc? : Le notizie in Formula Uno sono più d’una. Dopo tanta noia, il campionato del mondo ha finalmente vissuto un Gran Premio emozionante. Probabilmente sarà stato per il doveroso omaggio a Niki Lauda campione di casa il cui ricordo è vivo nel cuore e nella testa degli appassionati, e le cui auto “mondiali” erano posizionate al traguardo: la 12 della Ferrari con cui vinse due Mondiali e la 8 con cui – al volante della McLaren – ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv : In Formula Uno la stagione prosegue a ritmo frenetico e si avvicina al giro di boa con la consapevolezza di come sia sempre più difficile riuscire a fermare lo strapotere Mercedes. La scuderia tedesca non ha finora sbagliato alcun appuntamento e sembra sempre più vicina a conquistare l’ennesimo titolo costruttori, classifica che domina ininterrottamente ormai […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio d’Austria in ...

Formula 1 - Vettel mastica amaro : “non sono arrabbiato con nessuno - mi stavo preparando per la Q3 e…” : Il tedesco ha parlato di quanto accaduto prima del Q3, sottolineando di non essere arrabbiato con nessuno per il guaio accusato dalla sua Ferrari Qualifiche sfortunate per Sebastian Vettel in Austria, il pilota della Ferrari non è potuto scendere in pista nel Q3 per colpa di un problema tecnico accusato subito dopo l’unico tentativo svolto in Q2. photo4/Lapresse Una disdetta per il quattro volte campione del mondo e per la Ferrari, ...

Formula Uno : pole Leclerc in Austria : 16.14 La Ferrari di Charles Leclerc partirà davanti a tutti nel Gp di Austria. Il 22enne monegasco, che già nelle prove libere aveva realizzato il miglior tempo, precede la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen.Solo quarto crono per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto tempo per Magnussen che però,a causa della penalizzazione, partirà al decimo posto. Sfortunato Vettel che, a causa di problemi alla sua Ferrari,non ...

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Formula Uno - il Gp di Francia in diretta : Mercedes davanti - le Ferrari inseguono : È in corso il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet: Lewis Hamilton, scattato dalla pole position, è in fuga, inseguito dal compagno di squadra Vallteri Bottas e Charles Leclerc. Più indietro la Ferrari di Sebastian Vettel L'articolo Formula Uno, il Gp di Francia in diretta: Mercedes davanti, le Ferrari inseguono proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - Jean Todt mette da parte il suo passato in Ferrari : “il ricorso? Ci sarà sempre qualcuno che…” : Il presidente della FIA si è soffermato sulla decisione dei Commissari di confermare la penalità per Vettel I quattro Commissari del Collegio istituito per il Gran Premio del Canada hanno confermato la penalità per Sebastian Vettel anche a distanza di due settimane, mantenendo la propria linea nonostante le nuove prove addotte dalla Ferrari. photo4/Lapresse Una decisione su cui si è soffermato anche Jean Todt, esprimendo il proprio punto ...

Formula Uno 2019 - calendario : date GP e orari partenza - dove vedere le gare in tv e streaming : Formula 1 2019, come seguire tutti i gran premi in diretta tv? A che ora scatta il semaforo verde? Ecco tutte le...