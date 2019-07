Attentato contro sede del PD in Sardegna | esplosa una bombola a gas nella notte

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019)a Dorgali, in provincia di Nuoro,unadel Pd: secondo le prime informazioni degli investigatori, gli ufficicentrale via Lamarmora sarebbero stati fatti saltare in aria utilizzando unadi gas. L’esplosione avrebbe provocato gravi danni all’edificio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri - che stanno effettuando i rilievi e hanno avviato le indagini - ma anche gli uomini della Polizia e i Vigili del fuoco.L’è avvenuto intorno alle due di sta. L’onda d’urto dell’esplosione, che ha completamente divelto l’ingresso delladel Partito Democratico, ha anche danneggiato un’auto parcheggiata vicino all’edificio. Fortunatamente non si registrano feriti.

EdiGirolami : RT @SkyTG24: Dorgali, attentato contro sede Pd: esplosa una bombola di gas - GianniTacchini : Attentato contro una sede Pd in Sardegna - GHERARDIMAURO1 : RT @LaStampa: Una bombola di gas ha provocato gravi danni all’edificio. -