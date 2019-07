Alessandra Amoroso | Crisi con il mio fidanzato Stefano Settepani? Faccio parlare i

Alessandra Amoroso : "Non voglio più fare niente di corsa" - : Andrea Conti La cantante dopo il successo del maga raduno a Roma, si concentra su se stessa, le vacanze, il cane, l'amore e sui prossimi progetti lavorativi in autunno Dopo il grande successo il 20 luglio a Cinecittà World per il grande raduno e la festa in musica per i dieci anni di carriera, Alessandra Amoroso si gode qualche giorno di vacanza. “Riposo è non avere progetti in testa con scadenze definite, - spiega in un intervista ...