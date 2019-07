A Fregene arriva l’Holi Beach Party

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) COLORI, COLORI, COLORI: A. GIOVEDI’ 8 AGOSTO SI BALLA AL VILLAGGIO DEI PESCATORI CON LA FESTA DEDICATA AGLI INNAMORATI. Siete pronti per la festa più colorata dell’estate? Le atmosfere indiane saranno le protagoniste delche si svolgerà giovedì 8 agosto al Singita di. Un evento da non perdere. La tradizionale festa dei colori conosciuta anche come la festa della gioia, dell’amore e del divertimento trasformerà la spiaggia del Villaggio dei Pescatori in una straordinaria tavolozza di colori dove ballare, divertirsi, ridere e stare insieme. Il festival trae origine dalla mitologia induista: il dio Krishna, geloso della bellezza e del candore della pelle dell’amata Radha, un giorno le dipinse la faccia con dei colori. Ecco perchéè anche la festa degli innamorati, che si colorano il viso a vicenda in segno ...

