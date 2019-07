Tentava di raggiungere l' autobus di Into the Wild | 24enne muore annegata

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Una donna di 24 anni è morta in Alaska cercando diil bus reso famoso dal filmthe- Nelle terre selvagge. A scriverlo è il Guardian. Veramika Maikamava, bielorussa di 24 anni, insieme al neo marito Piotr Markielau avevano deciso, come altri turisti, di seguire lo Stampede Trail, il percorso fatto da Christopher McCandless e diventato famoso grazie al film di Sean Penn del 2007.Secondo quanto riportato dai quotidiani, Markielau avrebbe chiamato la polizia giovedì per denunciare la morte della moglie, avvenuta durante l’escursione. Maikamava, tentando di attraversare il fiume Teklanika, sarebbe affogata a causa dell’ingrossamento del corso d’acqua dovuto alle recenti piogge. Il marito si sarebbe tuffato a salvare la moglie, ma la donna era già morta. Non è la prima volta che lo Stampede Trail ...

