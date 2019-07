Pugnala la sua fidanzata e ne mangia gli organi | al via il processo contro Joseph

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’avrebbeta a morte e poi avrebbeto i suoi. Questo l’omicidio del quale è accusatoOberhansley, 38 anni. La vittima è la sua ex, Tammy Jo Blanton, 46 anni e il fatto sarebbe avvenuto nella casa di lei a Jeffersonville, nell’Indiana. L’omicidio risale al 2014 ma il prossimo 19 agosto 2019 partirà il. Secondo quanto ricostruito e riportato dal Sun, l’uomo, in un primo momento, avrebbe ammesso di aver ammazzato la ex salvo poi ritrattare e dichiararsi innocente. Quando gli agenti si ritrovarono a bussare a casa della donna perché assente dal lavoro da qualche giorno, a rispondere fu. La polizia decise di fare irruzione nell’abitazione e lì, l’orrore: dal cadavere di Tammy Jo, che si trovava avvolto in una tenda dentro la vasca da bagno, mancavano parti del cranio e vicino alla vittima fu stato ...

