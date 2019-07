Neymar Juventus | Verratti “Il club dovrebbe lasciarlo andare”

Calciomercato Juventus - possibile colpo Neymar grazie al regime fiscale italiano : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club ...

Juventus - Mundo Deportivo : 'Possibile arrivo Neymar facilitato dal fisco italiano' : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva in Italia: martedì ci sarà occasione per la maggior parte dei giocatori di rosa di lavorare insieme, dopo che non tutti sono partiti per la tournée asiatica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Sarri, e, come sottolineato dal tecnico toscano, la necessità principale sarà quella di alleggerire la rosa in alcuni ruoli in cui ...

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo ...

Calciomercato Juventus - il sogno potrebbe avverarsi - Neymar ora è molto più vicino : Neymar è il sogno proibito dei tifosi bianconeri. Una coppia in attacco composta dal giocatore brasiliano e da Cristiano Ronaldo farebbe paura a tutti. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Neymar avvicinano sempre più il giocatore alla Juventus. Il giocatore brasiliano ha fatto sapere ai dirigenti del Paris Saint Germain che vuole cambiare aria. La prova è che il giocatore brasiliano non sarà in campo nell’amichevole della squadra ...

Juventus - per Neymar arrivano conferme anche dai bookmakers : da quota 12 a 2 - 50 : La Juventus è pronta a disputare la terza amichevole della tournée asiatica contro una selezione di giocatori sudcoreani, match previsto per le 13:00 ora italiana. La dirigenza bianconera però prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Sono tanti i nomi che potrebbero decidere di lasciare Torino: si va da Perin (che dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe finire all'Aston Villa) a ...

Neymar Juventus : i bookmakers puntano sulla Juve : Neymar Juventus: giorno dopo giorno crolla la quotazione del trasferimento del calciatore brasiliano a Torino. Secondo gli scommettitori inglesi, che di solito azzeccano quasi sempre le loro previsioni, l’arrivo dell’attaccante carioca alla Juve è assai più di una suggestione, anzi è una possibilità concreta. Neymar Juventus: i bookmakers puntano sulla Juve Come riportato da Agipronews […] More

Neymar Juventus : quote crollate - le similitudini col caso Guardiola : Neymar Juventus: quote crollate, le similitudini col caso Guardiola Neymar alla Juventus: uno spiraglio di calciomercato, forse una fantasia, certamente un’indiscrezione che fa rumore. Dai media spagnoli la notizia è rimbalzata ovviamente fino al nostro Paese, la sua eco è risuonata forte e perfino le quote dei bookmakers sono crollate. Segno che la trattativa possa andare a buon termine? Lo scorso anno la Juventus decise di ingaggiare ...

Calciomercato Juventus - stando al Mundo Deportivo : Dybala e Matuidi per arrivare a Neymar : Dopo gli affari Hazard-Real Madrid, Griezmann-Barcellona e De Ligt-Juventus, il mese di agosto potrebbe regalare altre grandi novità dal punto di vista del Calciomercato. Si attendono infatti notizie sul fronte Pogba, che ha chiesto la cessione al Manchester United ma che la società inglese vorrebbe tenere, e soprattutto da Neymar. Il centrocampista offensivo brasiliano ha dichiarato di voler lasciare il Paris Saint Germain, e secondo le ultime ...