L' uscita di SEGA Mega Drive Mini è stata posticipata di due settimane

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampaannuncia che l'diin Europa di due. Laretro console arriverà sui nostri scaffali a partire dal 4 ottobre e non più il 19 settembre.La causa del rinvio sembra essere attribuita a "inevitabili sfide logistiche". Nel comunicato stampa si legge: "Ci impegniamo a rendere felici tutti i consumatori di tutti i territori e questo piccolo ritardo nel lancio garantirà di poter soddisfare contemporaneamente la domanda di tutti i pre-order in Europa. I clienti di questi territori sono ancora in tempo per prenotarlo presso i retailer selezionati, mentre a coloro i quali hanno già effettuato il pre-order, chiediamo di avere pazienza duein più, rispetto alla precedente data d', per ricevere la loro piccola console piena di magia retrò".conterrà 42 giochi e non più ...

