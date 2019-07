La rassegna stampa di lunedì 29 luglio – Le prime pagine di calcio : “Dzeko o mai più - offerta a Cavani” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea mette in evidenza la questione calciomercato, continua la telenovela legata a Edin Dzeko, l’Inter non riesce a chiudere la trattativa con la Roma e la situazione in attacco diventa sempre più complicata per Antonio Conte, ...

Le prime pagine di oggi : Le indagini sull'omicidio del carabiniere a Roma, le nuove proteste No TAV, e la vittoria della nazionale maschile di pallanuoto ai Mondiali

La rassegna stampa di sabato 27 luglio – Le prime pagine di calcio : “bomba sul mercato della Juventus” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Intervista a Godin in prima pagina per la rosea, il difensore dell’Inter si candida ad essere un grande protagonista la prossima stagione ma la bomba clamorosa riguarda il calciomercato. Una voce dall’Inghilterra, ...

Le prime pagine di oggi : Il carabiniere ucciso a Roma, Salvini contro Tria sulle tasse, e i migranti bloccati su una nave della Guardia Costiera

Le prime pagine di oggi : Mattarella chiede al governo di non litigare, il naufragio di migranti al largo della Libia, e il caldo in Europa

La rassegna stampa di venerdì 26 luglio – Le prime pagine di calcio : “valzer di attaccanti” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato in particolar modo clamoroso valzer di attaccanti che sta per prendere il via, la prima mossa è quella del Napoli con l’incontro per Pépé, attaccante del Lille che si ...

Le prime pagine di oggi : L’intervento di Conte su Lega e Russia, le proteste del Movimento 5 Stelle per la TAV, e le vittorie di Pellegrini e Paltrinieri ai Mondiali di nuoto

Le prime pagine di oggi : Le parole di Conte sulla TAV, Boris Johnson nuovo leader del Partito Conservatore britannico, e la visita di Salvini a Bibbiano

Le prime pagine di oggi : L'incendio che ha bloccato i treni ieri mattina, le nuove intercettazioni di Arata, e gli arresti domiciliari per Formigoni

La rassegna stampa di martedì 23 luglio – Le prime pagine di calcio : “Inter - Lukaku è svanito?” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport’. In primo piano ovviamente il calciomercato, sono ore caldissime soprattutto per quanto riguarda le milanesi, continua a muoversi il Milan che piazza anche il colpo in attacco, si tratta di Correa che arriva dall’Atletico Madrid per 40 ...

Le prime pagine di oggi : Zaia e Fontana contro il governo sull'autonomia regionale, la morte di Ilaria Occhini, e la vittoria della figlia di Fiona May agli Europei under 20 di atletica

La rassegna stampa di lunedì 22 luglio – Le prime pagine di calcio : il Milan Corre(a) - Icardi-Napoli [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi, lunedì 22 luglio, campeggia il calciomercato. Il Milan vende André Silva e vira forte su Angel Correa dell’Atletico Madrid, come riporta “La Gazzetta dello Sport“. Il “Corriere dello Sport” apre, invece, con Higuain e la prima Juventus di Sarri, sconfitta dal Tottenham in primo piano. La difesa bianconera è apparsa da registrare, mentre il Pipita si è ...

La rassegna stampa di domenica 21 luglio – Le prime pagine di calcio : Sarri e il calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggia il calciomercato. La sessione estiva è ormai entrata nel vivo e le squadre cercano rinforzi. La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus, titolando: “Benvenuti a Sarriland”. C’è grande attesa per il debutto dei bianconeri contro il Tottenham in International Champions Cup. Il Corriere dello Sport apre con il sogno dell’Inter: Romelu Lukaku e con Antonio ...

Le prime pagine di oggi : La morte del magistrato Francesco Saverio Borrelli, gli strascichi delle tensioni di governo e la partenza di Luca Parmitano