Jessica Mazzoli | dopo Morgan beccata con ‘lui’ | ex del Grande Fratello

Jessica Mazzoli in tv difende Morgan e gli sto vicino in questo momento : Ospite del programma “Dritto e Rovescio” Jessica Mazzoli ha difeso Morgan, il padre di sua figlia, Lara dopo lo sfratto di qualche giorno fa: “Lui era assente. Ci siamo lasciati per incompatibilità. Io l’ho sempre cercato, chiesto di lui. In questo momento, gli sto dando il mio sostegno. Lo sostengo perché è il padre di mia figlia, mi sento chiamata in causa. Io credo che un essere umano abbia diritto ad una casa. Ho cercato di ...

Morgan sfrattato! Simona Ventura lo difende e parla di Jessica Mazzoli : Simona Ventura torna a parlare dello sfratto di Morgan e del rapporto del cantante con Jessica Mazzoli. L’ex leader dei Bluvertigo, come è ormai noto, è stato sfrattato dalla sua casa di Monza in seguito ad una decisione del tribunale. L’abitazione è stata pignorata e venduta all’asta dopo il mancato pagamento degli alimenti per Anna Lou, la primogenita di Morgan nata dall’amore per Asia Argento.-- Dopo aver ottenuto una proroga di dieci ...

Simona Ventura sta con Morgan : “Sto facendo tutto il possibile per aiutarlo - insieme a Jessica Mazzoli. Gli voglio bene” : FQ Magazine Morgan sfrattato, la rabbia contro Asia Argento: “È sadica, cattiva. Non ha bisogno di soldi” Sono davvero in pochi i personaggi famosi che in queste ore hanno preso le parti di Morgan, sfrattato dalla sua casa di Monza dove vive e lavora. Il cantante sta cercando supporto per non affrontare da solo questa battaglia e Simona Ventura ...

Ho incontrato Lara! Morgan fa pace con Jessica Mazzoli dopo lo sfratto : Morgan fa pace con Jessica Mazzoli dopo lo sfratto e annuncia di aver incontrato la figlia Lara. Come è ormai noto a causa di alcuni debiti con il fisco e di vicende giudiziarie legate al mancato versamento degli alimenti per la primogenita Anna Lou, nata dall’amore per Asia Argento, Morgan ha ricevuto lo sfratto. La sua abitazione è stata messa all’asta e il cantante avrebbe dovuto abbandonarla una settimana fa, ma ha ottenuto un rinvio a ...