Infortunio Iago Falque | tegola Torino | il problema è più grave del previsto

(Di lunedì 29 luglio 2019)per ilin vista dei prossimi incontri, l’dell’attaccanteè piùdel, il calciatore ha subito una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra, l’attaccante salterà sicuramente la gara di ritorno contro il Debrecen. “Allenamento pomeridiano per ilal Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita contro il Debrecen in programma giovedì primo agosto alle ore 18.30. Terapie per Lyanco, post fastidio muscolare alla coscia sinistra, e per. Le indagini cui è stato sottoposto l’attaccante spagnolo hanno confermato la lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Tra 10/15 giorni in programma ulteriori esami per valutarne l’evoluzione. Belotti e compagni torneranno in campo domani pomeriggio: in calendario ancora una sessione ...

