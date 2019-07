Francoforte | muore bimbo di otto anni spinto da un uomo sotto un treno

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) La tragedia si è consumata questo lunedì 29 luglio, a. Un bambino ha perso la vita sle rotaie di unad alta velocità. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il piccolo sia statoda un, già arrestato dalle Forze dell'Ordine. Il tragico incidente alla stazione tedesca Undi circa 40è stato fermato dalla Polizia di, con l'accusa di aversul binario 7 una madre con il suo bambino. La donna, quarantenne, è riuscita a mettersi in salvo ed evitare l'impatto con il, anche se ha riportato qualche ferita, ma per suo figlio non è stato possibile fare niente. L'è stato subito individuato dalla folla presente alla stazione centrale died è stato bloccato dagli agenti intervenuti sul posto. Ilveloce coinvolto nel tragico incidente è l'ICE 529 proveniente da Dusseldorf e diretto a Monaco. Quattro linee ...

petergomezblog : Francoforte, bambino di 8 anni muore travolto da un treno. Ipotesi: spinto sui binari da sconosciuto. Arrestato un… - tg2rai : Orrore in #Germania, alla stazione di #Francoforte madre e figlio spinti sui binari. Muore il piccolo di otto anni.… - doroteabe : RT @51fini: Muore bimbo di 8 anni spinto sotto un treno a Francoforte ?? È un quarantenne di origine africana, probabilmente dall’Eritrea, l… -