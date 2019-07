BMW svela la nuova X6 | guida agile e versatile con l’estetica di una coupè GALLERY

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) BMWlagenerazione del modello che ha portato alla ribalta un genere di auto innovativa e altamente distintiva: la Sports Activity Coupé (SAC) LaBMW X6 fonde le caratteristiche diagili e versatili di uno Sport Activity Vehicle (SAV) con l’estetica di una coupé. La terza generazione della BMW X6 adotta un linguaggio di design pulito ed esclusivo per sottolineare l’aspetto sicuro e imponente. Inoltre, la tecnologia avanzata delle sospensioni e della trasmissione si unisce a una serie di innovazioni per offrire un’esperienza diunica e sportiva ma anche di lusso. Come il suo predecessore, laBMW X6 sarà prodotta negli Stati Uniti presso lo stabilimento del BMW Group di Spartanburg. Il lancio sul mercato partirà a novembre 2019. Le proporzioni dinamicamente allungate richiamano prodezze sportive. www.guenterschmied.com La...

marcobava : Bmw iNext, un teaser svela gli interni del SUV elettrico -