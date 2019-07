Asia Nuccetelli il libro di Giulia De Lellis è pazzesco

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 29 luglio 2019)Dequalche giorno fa ha detto che presto uscirà il suo primo:”Le corna stanno bene su tutto”, e launa sua vecchia rivale in amore è intenzionata ora a comprare. Infattiproprio con Andrea Damante prese parte alla prima edizione del “Grande Fratello Vip “nel 2016. Allora, i rapporti fra le due non erano fra i più idilliaci: la De, separata dal ragazzo, non vedeva di buon’occhio il rapporto fra Damante e la, troppo intimo per essere d’amicizia. Tante le frecciate lanciate nel corso dei mesi fra le due, nonostante poi Damante avesse allontanatoe fosse tornato definitivamente tra le braccia della Deha abbandonato a diventare un personaggio televisivo, mentreDeha raccolto sempre maggiore successo, separandosi tuttavia da Damante dopo essere stata tradita, ...

AWDOREDELANO : @pastalpestoo e soprattutto di “abuso di chirurgia estetica” si parla nel caso di (esempio) Rodrigo Alves, non sicu… - LadyNews_ : Asia Nuccetelli difende Giulia De Lellis: “Il libro sulle corna? Geniale” - zazoomblog : Asia Nuccetelli commenta il libro di Giulia De Lellis: Pazzesco un genio! - #Nuccetelli #commenta #libro #Giulia… -