Nave 'Gregoretti' approda ad Augusta

Ladella Guardia costiera '' durante la notte ha lasciato la rada di Catania per dirigersi adove, ha ormeggiato alla banchina Nato. Ma per ora i 131 migranti a bordo non vengono fatti scendere. Nella tarda serata di ieri c'è stata l'evacuazione medica di una donna all' ottavo mese di gravidanza insieme al nucleo familiare composto da marito e due figli piccoli. Ora si attende di sapere se ladella Guardia Costiera potrà fare sbarcare i naufraghi a bordo.(Di domenica 28 luglio 2019)