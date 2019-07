Formula 1 | Kvyat euforico | “è nata mia figlia e sono sul podio | è speciale quando si

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) Il pilota russo ha commentato il terzo posto ottenuto nel Gp di Germania, soffermandosi anche sulla nascita dellaUndici anni dopo la Toro Rosso torna sul, lo fa grazie a Daniilche chiude al terzo posto il Gran Premio di Germania. Strategia perfetta per il team di Franz Tost, riuscito a riportare un proprio pilota nella top-3 undici stagioni dopo la vittoria di Vettel nel 2008 a Monza. Photo4/LaPresse Una giorper la scuderia e per il russo, apparsonel post gara: “è difficile da descrivere perchési realizzano i sogni è sempre. Lo è per me perché dopo il mio ritorno in F1 con Toro Rosso non pensavo di realizzarlo così in fretta. Ieri la nostra macchina era molto indietro, invece oggi siamo riusciti a cogliere la nostra occasione e centrare ilfelicissimo per il team, ha fatto un lavoro perfetto. Siamo ...

