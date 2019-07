“Testa di donna cucita sul corpo di un uomo Il laboratorio degli orrori scoperto

Scoperto laboratorio degli orrori : “Testa di donna cucita sul corpo di un uomo - organi e arti venduti al mercato nero” : La testa di una donna cucita sul corpo di un uomo. Un “contenitore per il raffreddamento pieno di genitali maschili, un secchio pieno di teste, braccia e gambe e una serie di teste infette“. È ciò che hanno trovato gli agenti dell’Fbi nel Biological Resource Center di Phoenix, in Arizona, quando nel 2014 fecero irruzione in quello che è stato soprannominato come il “laboratorio degli orrori”, come si legge nei ...