Scoperto laboratorio degli orrori | “Testa di donna cucita sul corpo di un uomo | organi e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) La testa di unasuldi un. Un “contenitore per il raffreddamento pieno di genitali maschili, un secchio pieno di teste, braccia e gambe e una serie di teste infette“. È ciò che hanno trovato gli agenti dell’Fbi nel Biological Resource Center di Phoenix, in Arizona, quando nel 2014 fecero irruzione in quello che è stato soprannominato come il “”, come si legge nei documenti conservati negli archivi giudiziari americani e desecretati solo ora, come riferisce il Time. I dettagli dell’inchiesta sono stati resi noti infatti nel corso delle udienze della causa civile intentata da otto famiglie che, nel corsoanni, avevano deciso di donare i corpi dei loro cari defunti al centro perché li utilizzasse per scopri scientifici e solo grazie all’indagine dell’Fbi hannocosa avveniva ...

