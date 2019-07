Sabato Shopping | i consigli per il 27 luglio

Fonte : vanityfair

(Di sabato 27 luglio 2019) Airbnb x 3.1 Phillip LimAwayRepaintedBikini mi.maPersol x Mandarin Oriental RadàIntimissimiPlv MilanoApposta.comHydrogen by Italia IndependentSiamo arrivati boccheggiando anche alla fine del mese die finalmente le ferie non sono più solo un miraggio portato dall’afa. Con l’aumento delle temperature si innalza anche la voglia di un refresh al guardaroba con una bella sessione di, complici anche i saldi nell’apice dei ribassi. Il weekend è senza dubbio il momento giusto per un tour tra centri commerciali e boutique, e quindi eccoci qui pronti con la nostra rubrica pensata apposta per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Certi che i nostri sforzi verranno apprezzati, vi segnaliamo le nuove proposte di questo periodo, e, anzi, ve ne facciamo conoscere ben 10! Questa ...

