Roma | carabiniere ucciso | il gip convalida il fermo per la coppia di amici statunitensi

Carabiniere ucciso a Roma - uno degli indagati bendato durante l’interrogatorio : Accertamenti dell’Arma: chiesti chiarimenti agli investigatori. Rabbia nelle chat dei colleghi militari

CARABINIERE UCCISO A Roma/ Video - convalidato fermo dei due americani : CARABINIERE UCCISO a coltellate a ROMA, Mario Cerciello Rega: Video. convalidato il fermo dei due americani accusati dell'omicidio.

Carabiniere ucciso a Roma – L’ipotesi maghrebini nata da un depistaggio e la pattuglia in appoggio che non c’era : La pattuglia in appoggio che non c’è, due pusher ricercati e il depistaggio del loro tramite, che ha denunciato il furto dello zaino al 112 dicendo di essere stato aggredito da due maghrebini. Ma lui sapeva che quei due erano americani, e li conosceva. Sono questi i nuovi elementi chiave della vicenda che ha portato all’accoltellamento e alla morte del vice brigadiere Mario Rega Cerciello, per la quale sono indagati con ...

Carabiniere ucciso a Roma - l'assassino Elder Lee fa uso di psicofarmaci : ecco cosa c'era nella sua stanza : Elder Finnegan Lee, l'assassino del Carabiniere Mario Cerciello Rega, fa uso di psicofarmaci. La clamorosa rivelazione è emersa dall'inchiesta della Procura di Roma. nella stanza dell'albergo di lusso dove alloggiava insieme all'altro ragazzo fermato, Christian Gabriel Natale Hjort, gli inquirenti -

Carabiniere ucciso a Roma : Di Maio invita lo Stato a farsi un esame di coscienza : Dopo le parole di Saviano sui social, che ha accusato gli esponenti politici di aver strumentalizzato la vicenda a fini razzisti, il vicepremier Luigi Di Maio ha espresso su Facebook suoi pensieri riguardanti la morte del Carabiniere e in particolar modo la situazione della sicurezza nella Capitale: "I carabinieri dovrebbero mostrare il proprio valore con la vita, mai con la morte" ha scritto. Il cordoglio del Ministro su Facebook Il post del ...

Carabiniere ucciso a Roma – I due americani non rispondono al gip. Lee fa uso di psicofarmaci e avevano bevuto : Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip che li ha interrogati per la convalida del fermo. I due cittadini americani di 19 e 18 anni sono accusati di concorso in omicidio aggravato e tentata estorsione per l’uccisione del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuta nella notte tra il 25 e 26 luglio scorsi in pieno centro a Roma. In merito alla ...

Carabiniere ucciso a Roma - scena muta di Elder Lee davanti al gip : l'avvocato la spiega così : "Il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, è un ragazzo di 19 anni molto provato dalla situazione. Per rispetto del militare è meglio stare in silenzio". Queste le parole scelte dall'avvocato di Elder Lee, il giovane americano che ha confessato di aver ammazzato a coltellate il carabi

Carabiniere ucciso a Roma. Otto coltellate per 100 euro : ucciso con 8 coltellate, una di queste al cuore, per un borsello e 100 euro. Così è morto intorno alle 3 di notte a Roma, il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, durante un intervento in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour, nel centralissimo quartiere Prati. Il giovane brigadiere, nato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, era sposato da appena 43 giorni. Ad aggredirlo ed ucciderlo, secondo una prima descrizione, ...

“Ho perso un amico”. Carabiniere ucciso a Roma - tutto il dolore della ‘Iena’ : “Questa notte alle 3 a Roma, nel quartiere Prati, ho perso un amico, un Carabiniere” inizia così il ricordo accorato e commovente di Luigi Pelazza, storico inviato del programma Mediaset “Le Iene”. Un tributo, un inno al lavoro, al sacrificio e alla passione di fare il Carabiniere. Dedicato, ovviamente, a Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso a Roma ieri e di cui, oggi, sono stati ufficialmente arrestati gli assassini: due giovani ...

Carabiniere ucciso a Roma - il commento ingiurioso di un'insegnante : 'Uno di meno' : "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza": per questo commento sulla tragica morte di Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dei carabinieri ammazzato due notti fa nel centro storico di Roma mentre era in servizio impegnato in un'operazione anti truffa, un'insegnate novarese questa mattina è finita nella bufera. Lo screenshot di queste terribili parole è pervenuto ai deputati piemontesi della ...

Carabiniere ucciso a Roma - gli americani in procura : arma del delitto - il loro macabro balletto : Ecco le prime parole della procura di Roma, messe nero su bianco nel provvedimento di fermo a carico di Elder Lee e Natale Hjorth, i due americani che hanno confessato l'omicidio di Mario Rega Cerciello, il Carabiniere ucciso a Roma. "Proprio perché i carabinieri si sono qualificati all’atto dell’in

Carabiniere ucciso a Roma - è stato il pusher a chiamare i carabinieri? Dubbi sull'uomo misterioso : Si chiamano Elder Lee e Natale Hjorth le due belve americane che hanno ammazzato a coltellate Mario Rega Cerciello, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma. Hanno confessato. Il primo sarebbe l'esecutore materiale. Un omicidio commesso da due ricchi, viziati e drogati. Omicidio commesso per nulla. U

Carabiniere assassinato a Roma : per Saviano è uno 'strumento politico contro i migranti' : La morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega avvenuta a Roma pochi giorni fa, sta scatenando sul web numerosi commenti, anche da parte di personaggi famosi che si esprimono pubblicando post su Facebook a riguardo. "Non so se sono stranieri o meno, in tal caso che il carcere se lo facciano a casa loro" ha scritto Di Maio, "lavori forzati in carcere", ha postato il leader leghista Salvini. Uno dei messaggi a riguardo che sicuramente sta facendo ...