Pallanuoto | Mondiali 2019 | Pietro Figlioli è il miglior giocatore della finalissima! Il

Pallanuoto - l’albo d’oro dei Mondiali : 4 titoli per l’Italia - a -1 dal record della Serbia : Campioni del Mondo di Pallanuoto per la quarta volta nella storia. L’Italia chiude in bellezza la sua cavalcata trionfale a Gwangju, la Corea del Sud si è tinta d’oro per il Settebello che ha travolto la Spagna in Finale e ha così conquistato il quarto titolo iridato della sua gloriosa storia: i ragazzi di Sandro Campagna sono stati semplicemente strepitosi in terra asiatica, dopo un girone eliminatorio più sofferto del previsto sono ...

Pallanuoto - il Settebello è in finale ai mondiali. Battuta la forte Ungheria : Grande prestazione della nazionale azzurra ai mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Dopo la vittoria contro la Grecia ai quarti di finale, la squadra di Sandro Campagna ha superato in semifinale una delle squadre più forti al mondo: l'Ungheria. Ora la sfida con la sorpresa del torneo, la Spagna, capace di eliminare la Croazia, un'altra delle favorite alla vittoria del torneo. Dopo aver concluso il primo quarto soto per 4-2, l'italia ha saputo ...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo in discoteca alla festa della Pallanuoto. Due morti e 20 feriti - tra cui un italiano : La festa è finita in Tragedia. Mortale per due cittadini sudcoreani, uno di 38 ed uno di 27 anni. Con un numero crescente di feriti (le autorità di Gwangju, il dipartimento dei vigili...

12.33 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Buon proseguimento di giornata da campioni del mondooooooooooooo!!! Gli azzurri stanno festeggiando in acqua, è un delirio! Siamo campioni del mondo per la quarta volta, a -1 dal record della Serbia. Distrutta la Spagna 10-5! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

L’Italia di Pallanuoto ha vinto l’oro ai Mondiali sudcoreani : Ha battuto in finale la Spagna per 10-5, aggiudicandosi la prima medaglia d'oro a un Mondiale dopo otto anni

6'01" CHE DIFESAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Non li facciamo neanche tirare! Andiamo a segnare adesso! 6'15" Espulso Di Somma, definitiva. 6'44" Lopez Pinedo intercetta il tiro dalla distanza di Velotto. 7'35" DEL LUNGO C'E'! Grande parata su Perrone! Dobbiamo reggere! Figlioli vince anche l'ultimo sprint, ma subito un fallo in attacco dell'Italia.

4'05" 7-3 ITALIA! Altro assist pazzesco di Echenique, un vero genio. Dolce poi castiga Lopez Pinedo con un bolide che sbatte sul palo e si insacca in rete! 4'34" Del Lungo c'è! Bloccata la conclusione di Barroso! 4'56" Lopez Pinedo si esalta su Figlioli. Che parata. 5'14" Altra buona difesa del Settebello. Dobbiamo continuare ad attaccare

7'16" Del Lungo blocca su Munarriz. Espulsione in ripartenza per la Spagna. 7'34" Tiro "a schizzo" di Di Fulvio, pallone alto. Si ricomincia. L'Italia vince anche il terzo sprint con Figlioli. 4/5 per l'Italia in superiorità numerica, 2/8 per la Spagna che ha avuto a disposizione anche due rigori. Dati che la dicono lunga su un metro arbitrale

3'34" ILLUSIONE OTTICA! Esterno della rete per Granados! Altra superiorità azzurra. 3'48" Espulso Echenique. 4'09" RENZUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Deviazione sotto misura perfetta! Italia-Spagna 5-2. Stiamo calmi, amici. Calma. 4'16" Uomo in più per l'Italia. 4'34" Del Lungo respinge la conclusione di Munarriz.

2'07" ECHENIQUE! L'Italia non aveva sfruttato l'uomo in più, ma al secondo tentativo l'italo-argentino non ha fallito. Italia-Spagna 2-1. 2'33" Uomo in più per l'Italia. 2'55" Esce il tiro di Granados. 3'12" Espulso Di Somma. 3'40" Di Somma dalla distanza, troppo facile per Pinedo. 4'10" Del Lungo

11.29 Molto esperto il portiere della Spagna. Daniel Lopez Pinedo, nonostante i 38 anni, resta uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. 11.27 La rosa del Settebello: Del Lungo, Di Fulvio, Luongo, Figlioli, Di Somma, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique, Figari, Bodegas, Aicardi, Dolce, Nicosia. 11.26 INNO DI MAMELI! 11.25 INNI NAZIONALI. Si parte con quello spagnolo. 11.24 Le squadre

11.20 Impressionante la competitività della Spagna nella pallanuoto. Nonostante gli iberici abbiano attraversato anche dei periodi poco felici, dal 1986 chiudono ininterrottamente fra le prime 5 ai Mondiali! 11.19 Sarà dunque anche una sfida dalla grande valenza storica. In caso di successo, la Spagna aggancerebbe l'Italia per numero di ori iridati vinti; in caso contrario, il Settebello