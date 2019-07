Milan | per Theo Hernandez lesione capsulo-legamentosa | i tempi di recupero

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Tegola in casae pre-campionato finito per il difensoreHernández. Il neo acquisto, proveniente dal Real Madrid, “ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell’infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L’esame ha evidenziato una, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane“, si legge in una nota pubblica sul sito ufficiale del club. Il terzino potrebbe rimanere fermo quasi un mese. Incuboe Juventus, follie di mercato in attacco: da Cutrone a Dybala, le mosse che fanno infuriare i tifosi Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, per...

FabrizioRomano : Novità importanti su Lukaku da @DiMarzio, gli acquisti che prepara il nuovo Milan, lo scenario per Dzeko: tutto su… - DiMarzio : #Milan, è praticamente fatta per il trasferimento di Cutrone al Wolverhampton ?? - AntoVitiello : La seconda maglia del #Milan per la stagione 2019/20 @MilanNewsit -