Meghan e Harry compreranno casa a Los Angeles

La lista dei "doveri" per i vicini di Meghan e Harry : "Vietato accarezzare i loro cani" - : Mariangela Garofano L'eccessiva richiesta di privacy del duca e la duchessa di Sussex ha raggiunto nuove vette: è stata stilata una lista dei doveri, che ogni vicino di casa della coppia è tenuto a seguire se dovesse incontrare Harry e Meghan Il principe Harry e la sua sposa Meghan, ultimamente sono stati criticati per l’eccessiva richiesta di privacy. Ma l’ultima indiscrezione riportata dal The Sun ha lasciato letteralmente attoniti ...

La polemica per gli auguri di Harry e Meghan a baby George e altri gossip : Le storie della settimana (22-26 luglio)

Meghan e Harry : ecco perché sono affettuosi in pubblico - : Elisabetta Esposito Meghan Markle e il Principe Harry si scambiano abbracci e si tengono per mano in pubblico: ecco la ragione, che non infrange in nessun modo il protocollo reale Dal momento del loro fidanzamento nel novembre 2017, Meghan Markle e il Principe Harry si sono dimostrati spesso molto affettuosi in pubblico. Sull’argomento è stato detto di tutto: dall’ipotesi che i duchi di Sussex siano in cerca di presunte attenzioni al ...

Harry e Meghan - Kate e William : ecco perché divisi è meglio : Meghan, Kate Middleton e figli alla partita di polo

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George - ma c’è chi non è d’accordo : Ecco cosa hanno scritto The post Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George, ma c’è chi non è d’accordo appeared first on News Mtv Italia.

Baby George e la polemica per gli auguri di compleanno di Harry e Meghan : Bbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarlo«La vita da reale non è facile». Meghan Markle lo aveva fatto intuire la scorsa settimana, all'anteprima europea de «Il Re Leone», parlando con il musicista Pharrell Williams: «La mia relazione con Harry è meravigliosa, ma non la rendono facile». A chi si stesse riferendo non è ...

Regno Unito - il biografo reale : 'Harry voleva sposare Pippa Middleton - non Meghan Markle' : Il principe Harry avrebbe sposato Meghan Markle invece Pippa Middleton solo per rispetto di un presunto e non scritto protocollo reale. In realtà, il principe dai capelli rossi avrebbe amato Pippa, sorella minore di Kate Middleton, fin dal primo istante. Questa la speculazione regale che pare essersi insinuata tra le mura di Buckingham Palace che, nel corso degli anni, sono state testimoni silenti di amori difficili e trame da telefilm. Il ...

Principe Harry - lo scoop : "Voleva Pippa Middleton e non Meghan Markle" - terremoto a corte : Da anni circolano voci secondo le quali il Principe Harry avrebbe voluto in realtà sposare Pippa Middleton, sorella della cognata Kate Middleton, piuttosto che l'attrice Meghan Markle. Un semplice gossip, nato già il giorno del matrimonio del fratello William, il 29 aprile 2011, ma che oggi viene av

“Il principe Harry voleva sposare Pippa Middleton - non Meghan Markle” : “Il principe Harry voleva sposare Pippa Middleton, la sorella di Kate, e non Meghan Markle“. A lanciare l’indiscrezione-bomba è stato il giornalista e biografo reale Duncan Larcombe che, come riporta il Sun, nel suo ultimo libro “The Prince Harry: The Inside Story” si è chiesto se il principe non abbia cercato, nella sua futura sposa – l’ex attrice Meghan Markle – una replica di Pippa Middleton. ...

Il principe Harry è diventato noioso. Per tutti - è colpa di Meghan : Prima di sposare Meghan Markle, il principe Harry, era sicuramente una persona diversa, più spensierata e giocosa. È risaputo infatti, che prima del matrimonio, la reputazione di Harry era quella del principe ribelle che si opponeva alle regole rigide e ai dettami reali imposti dalla Regina: insomma, il Duca di Sussex era a tutti gli effetti la pecora nera della famiglia. Se questo cambiamento, sia un bene o meno per il principe, questo noi non ...

Harry voleva sposare Pippa Middleton e non Meghan? - : Riccardo Palleschi A lanciare la bomba è stato il giornalista reale Duncan Larcombel che si è chiesto se Meghan Markle potesse essere un ripiego rispetto a Pippa Middleton La simpatia tra Harry e Pippa Middleton fu evidente fin dal 29 aprile 2011, il giorno del matrimonio reale dei rispettivi fratelli. Tanto che ora un giornalista britannico ha ipotizzato che Meghan Markle possa essere un ripiego. Su una presunta love story tra la ...

Meghan Markle - Harry voleva sposare Pippa Middleton? : Duncan Larcombe, biografo reale e giornalista, ha lanciato di recente una bomba nel mondo del gossip secondo la quale il principe Harry avrebbe voluto sposare Pippa Middleton, sorella della moglie di William e duchessa di Cambridge Kate.La popolarità di Pippa è esplosa in tutto il mondo proprio nel giorno delle nozze di William e Kate nel 2011, quando avvolta in un abito di Alexander McQueen stupì i telespettatori per la sua forma ...

Il consiglio (di Beyonce) per Harry e Meghan genitori : «Trovate sempre il tempo per voi stessi» : Meghan Markle alla première de «Il re leone»

Meghan Markle e Harry - una indiscrezione clamorosa : "Molto presto" - la bomba al ritorno dall'Africa : Il viaggio in Africa di Meghan Markle e Harry d'Inghilterra potrebbe concludersi con un clamoroso colpo di scena. Secondo Melanie Bromley, giornalista inglese esperta di gossip reale e segreti di Buckingham Palace e dintorni, i Duchi di Sussex quanto torneranno in patria daranno ai sudditi la lieta