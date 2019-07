Leonardo DiCaprio ricorda Luke Perry

Brad Pitt : “Leonardo DiCaprio è insopportabile - non sa recitare” : “La mia parte è la migliore? Non è male quella di Leo, peccato che non sappia recitare“. A dirlo in un’intervista al settimanale Oggi è Brad Pitt che, scherzando, ha detto così di Leonardo DiCaprio che ha recitato con lui nel nuovo film di Quentin Tarantino, “Cera una volta…a Hollywood“. L’amicizia è il filo conduttore di questo film e alla domanda se sul set sia diventato amico di DiCaprio l’ex ...

Brad Pitt - Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino sul red carpet alla Premiere di Once Upon a Time in Hollywood : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio: il fascino dei due attori e lo charme di Quentin Tarantino incanta i fan alla Premiere di Once Upon a Time in Hollywood a Los Angeles. Brad Pitt, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie sfilano sul red carpet alla Premiere di Once Upon a Time in Hollywood, svolta a Los Angeles. ... Leggi tuttoBrad Pitt, Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino sul red carpet alla Premiere di Once Upon a Time in ...

Titanic : Jack si poteva salvare? Ecco la risposta di Leonardo DiCaprio : Titanic: Jack poteva salvarsi? Ecco l’inaspettata risposta di Leonardo DiCaprio… Titanic – La porta di legno che ha salvato Rose alla fine del film aveva spazio a sufficienza anche per Jack? Dal 1997 i fan della pellicola diretta da James Cameron continuano a chiederlo, ma la reazione di Leonardo DiCaprio alla famosa domanda non è ... Leggi tuttoTitanic: Jack si poteva salvare? Ecco la risposta di Leonardo DiCaprioL'articolo ...

Leonardo DiCaprio - la domanda su Titanic : “Jack poteva salvarsi”? La reazione : Leonardo DiCaprio: “Jack si sarebbe potuto salvare”? Incredulo alla domanda sul personaggio di Titanic Durante la presentazione del film C’era una volta Holliwood, film diretto da Quentin Tarantino che lo vede protagonista insieme a Brad Pitt e Margot Robbie, Leonardo DiCaprio si è visto porre per l’ennesima volta una domanda su Titanic. Come tutti sanno il […] L'articolo Leonardo DiCaprio, la domanda su Titanic: ...

Colin O’Donoghue torna in pista con The Right Stuff per Leonardo DiCaprio dopo Once Upon a Time : Dimenticate il suo stile piratesco in Once Upon A Time perché Colin O'Donoghue sta per tornare in tv ma nella nuova serie sulla NASA firmata da Leonardo DiCaprio, The Right Stuff. Sarà proprio la società di produzione del premio Oscar a finanziare la serie per National Geographic e che riporterà il pubblico all'apice della Guerra Fredda quando il governo degli Stati Uniti ha messo insieme il Progetto Mercury per dare battaglia ai ...

Ice On Fire - il film documentario di Leonardo DiCaprio in onda domenica su Sky Arte e Sky Atlantic : Ice on Fire, domenica 7 luglio su Sky Arte e Sky Atlantic arriva il documentario sulla crisi climatica narrato da Leonardo DiCaprio.I cambiamenti climatici distruggeranno la nostra civiltà o è possibile utilizzare le nuove tecnologie per invertire questo processo? A questa domanda cerca di rispondere Ice on Fire, il nuovo documentario prodotto per HBO dall’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, che fa anche da voce narrante.Diretto da Leila ...

Leonardo DiCaprio ha venduto un teschio di dinosauro a Russell Crowe : Sì, proprio un vero teschio di dinosauro The post Leonardo DiCaprio ha venduto un teschio di dinosauro a Russell Crowe appeared first on News Mtv Italia.

Russell Crowe e la testa di dinosauro comprata da Leonardo DiCaprio : ‘Colpa della vodka’ : A chi non capita di comprare una testa fossile completa (e soprattutto vera) di dinosauro? Russell Crowe ha raccontato il singolare acquisto, risalente a una decina di anni fa, quando – direttamente dalle mani di Leonardo DiCaprio – ha deciso di portare a casa per i suoi figli un vero e proprio cranio originale di dinosauro: “L’ho comprata per i miei ragazzi e, sapete, forse mi sono fatto un po’ prendere la mano ma ...

Leonardo DiCaprio fa una donazione milionaria per fermare la caccia : Leonardo DiCaprio con una donazione di oltre 100 milioni di dollari per porre fine alla caccia si conferma uno dei volti di Hollywood più impegnati nella difesa del pianeta. Leonardo DiCaprio recentemente apparso a Cannes 2019 per promuovere il suo ultimo film diretto da Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” prosegue la sua ... Leggi tuttoLeonardo DiCaprio fa una donazione milionaria per fermare la cacciaL'articolo ...

Leonardo DiCaprio fa una donazione milionaria per fermare la caccia : Leonardo DiCaprio con una donazione di oltre 100 milioni di dollari per porre fine alla caccia si conferma uno dei volti di Hollywood più impegnati nella difesa del pianeta. Leonardo DiCaprio recentemente apparso a Cannes 2019 per promuovere il suo ultimo film diretto da Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” prosegue la sua ... Leggi tuttoLeonardo DiCaprio fa una donazione milionaria per fermare la cacciaL'articolo ...

The Departed – Il bene e il male : trama - cast e curiosità del film con Leonardo DiCaprio : Giovedì 6 giugno, su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda il film del 2006 diretto da Martin Scorsese e pluripremiato The Departed – Il bene e il male. The Departed – Il bene e il male: trailer The Departed – Il bene e il male: trama I protagonisti sono Colin Sullivan e il suo alter-ego Billy Costigan. Il primo è stato cresciuto dal boss criminale irlandese Frank Costello e ora che è uno dei migliori agenti del ...