Federico Fashion style | Esaudisco il desiderio delle donne

(Di sabato 27 luglio 2019) Roberta Damiata Incontro conLauri, per tutti, l’hair stylist de “Il Salone della Meraviglie” che di meraviglie in questa intervista ne racconta molte… Lo incontriamo nel suo salone, come sempre indaffaratissimo ed elegantissimo. "Sono in abbigliamento comodo da lavoro", ci racconta, ma l'idea che dà è quella che sia pronto per una serata di gala.Lauri ora è una star e il suo programma "Il salonemeraviglie" è uno dei più seguiti di Real Time. Per accedere ai suoi saloni c'è una lista d'attesa di mesi, ma lui è un tipo tranquillo, divertente, e durante la nostra chiacchierata almeno diecisono passate a salutarlo. Ormai sei un vero e proprio personaggio amatissimo da tutti, come ci sei arrivato a fare “Il salonemeraviglie”? “Volevo raccontare cosa succedeva nei miei saloni e cercavo una rete disposta a realizzare ...

