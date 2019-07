ESCLUSIVO Carabiniere ucciso | prove | accuse | testimonianze

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Roma, 27 lug. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli I presunti assassini del vicebrigadiere sono Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee. Ne sono convinti i magistrati e i carabinieri che a tempo di record avrebbero risolto il caso. I due giovani hanno 19 anni uno e 20 l’altro e sono cittadini americani. Sarebbero stati loro, secondo il decreto di fermo firmato dal pubblico ministero Maria Sabina Calabretta e dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, i responsabili della morte del militare 35enne colpito con numerose coltellate la notte tra il 25 e 26 luglio scorsi in pieno centro. “Il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, è un ragazzo di 19 anni molto provato dalla situazione. Per rispetto del militare è meglio stare in silenzio” ha detto l’avvocato Francesco Codini, difensore di Elder Finnegan Lee, il giovane ...

