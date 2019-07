Corea | crolla balconata in una discoteca di Gwangju | due morti | ferito un atleta italiano

Fonte : fanpage

(Di sabato 27 luglio 2019) Nelle prime ore del mattino, un mezzanino di un noto night club della cittàna ha cedutondo sul pubblico sottostante. Oltre alle due persone morte, due uomini di 27 e 38 anni, l'incidente ha causato sedici feriti. Tra di loro anche otto atleti (uno) che stanno partecipando ai campionati del mondo di nuoto.

