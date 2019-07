Traffico Roma del 26-07-2019 ore 08 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DINORD, CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI, SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINAINTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA LE USCITE DI VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DALLO SVINCOLO DELLAL’AQUILA A VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IN PRATI CHIUSE TEMPORANEAMENTE PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA PIETRO COSSA: DA VIA CESI E VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA E VIA CESI DA PIAZZA CAVOUR A VIA PIETRO COSSA È STATO RIDOTTO A 4 ORE LO SCIOPERO NAZIONALE NEL TRASPORTO AEREO IN PROGRAMMA PER OGGI 26 LUGLIO, A COMUNICARLO IL MIT IN UNA NOTA DOPO UN INCONTRO ...

