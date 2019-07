Sul “mandato zero” Di Maio merita applausi | non sberleffi

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2019) E’ vero, il video in cui Luigi Diannuncia la svolta delè un po’ goffo. La tecnica usata per evitare di parlare di terzo mandato ricorda un po’ quell’artificio di cambiare il deficit della scorsa manovra economica da 2,4 a 2,04 sperando che nessuno se ne accorgesse. Ma siamo davvero convinti che in questo caso sia utile prendere in giro il capo dei Cinquestelle? Chi oggi lo dileggia sui social non era lo stesso che criticava la regola del doppio mandato perché avrebbe significato mortificare, in politica, quel fattore fondamentale che è l’esperienza?In fondo l’utilizzo di strategie comunicative fuorvianti non l’hanno inventato i Cinquestelle. Qualcuno ricorda per caso le slide modello televendita di Renzi? E allora, per una volta, vale la pena di andare oltre le apparenze e badare ai contenuti. Di, per la prima volta, parlando di bagaglio di esperienze da ...

